仁愛堂4間中醫中心提供三九冬灸　行氣活血治不同疾病｜附詳情

文：區雅嵐@仁愛堂醫療服務科註冊中醫師

踏入冬天，稍有不慎便容易患病。中醫古籍《黃帝內經》中提到：「正氣存內，邪不可干。」意指若人體正氣充足，外界邪氣就不易侵襲。冬天的三九冬灸，正是增強體質的好機會，因天灸藥貼均用上辛溫中藥，具散寒功效，中醫師會因應病人個別情況在不同穴位上貼藥，讓治療可針對鼻敏感、腸胃敏感等各種病症。



天灸療法選用辛溫、芳香之中藥，藥貼成份包括白芥子、延胡索、細辛、麻黃、肉桂、丁香及薑汁等，有散寒功效，將辛溫中藥研成細末，加入薑汁調勻，貼敷在特定穴位。（仁愛堂提供）

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人人貼藥位置不同

天灸療法選用辛溫、芳香之中藥，藥貼成份包括白芥子、延胡索、細辛、麻黃、肉桂、丁香及薑汁等，有散寒功效，將辛溫中藥研成細末，加入薑汁調勻，貼敷在特定穴位上，刺激局部皮膚，借其溫熱之性行氣活血，能改善因虛寒而引起的鼻敏感、哮喘、痛證、月經不調、腸胃敏感及體虛易感等問題。如腸胃敏感之病人，經常出現泄瀉，胃痛等情況，可選取中脘穴，中脘穴位於腹部正中線臍中上四吋，有健脾和胃，理氣止痛之功。鼻敏感之病人，可選取肺俞穴，肺俞穴位於背部第三胸椎棘突下旁開1.5吋，有調補肺氣之功。穴位之選取以臨床為準。

藥貼具刺激性 戒辣、煎炸食物減出水泡

逢夏灸、冬灸期間，不難發現「天灸」與「起水泡」成了網站搜尋關鍵詞。天灸藥貼對皮膚產生一定刺激性，部分人在接受天灸療法後，貼藥處的皮膚或會有輕微紅腫，灼熱感，瘙癢，脫屑，甚至留有輕微色素沉著，疤痕及出現水泡，此乃正常表現。若出現色素沉著，疤痕，過後會慢慢消退，速度因人而異。

若出現水泡，切勿瘙抓或自行刺破，以免增加感染的風險。較小的水泡可待其自行吸收。較大的水泡可用敷料覆蓋。水泡不慎破裂時，可用生理鹽水或消毒藥水清洗患處，再用敷料覆蓋。在整個三九冬灸療程中，或許剛好碰上年末節慶之時，飯局較多，但應戒食溫燥之品，如辛辣、煎炸食物，忌喝酒，可減低出現水泡的機會。

天灸療法有其適應症，並非每個人都適合。孕婦或嬰兒 （兩歲以下）、皮膚過敏者、對中西藥過敏人士、哮喘處於急性發作期者、中醫辨證屬熱證或判斷為不適合的人士、發燒、咽喉發炎、肺結核、嚴重心肺功能不足者、患皮膚病、容易出現皮膚過敏、或有增生性瘢痕者皆不宜接受天灸治療。以上資料僅供參考，如有任何疑問，請諮詢中醫師。

仁愛堂醫療服務科轄下4間自資中醫中心，提供「三九冬灸」，詳情可按此瀏覽。

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



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