清純女星被爆私下淫亂劇組變襟兄弟　遭母「送」大亨　老公狂戴帽

演藝圈有不少明星夫婦，表面恩愛但私下是否表裏如一？有台灣資深傳媒人曾在節目「爆料」，指1名已婚的清純系女明星，私生活卻非常「豐富」，搭上劇組人員，「劇組裏面從上到下通通都是表哥表弟」，甚至在出道初期已被有錢大亨看中，而女星的母親更是親手將她「送」去給對方，讓她獲得多個代言工作。



台灣資深傳媒人粘嫦鈺曾在節目上「爆料」，指1名走清純路線的女明星在婚前婚後的私生活都很亂，甚至曾經在母親的要求下討好大亨。（YouTube「命運好好玩 官方頻道」影片截圖）

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台灣資深傳媒人粘嫦鈺曾在節目《命運好好玩》上分享，表示該名女星在12、13歲便出道，走清純路線被稱是童話故事走出來的公主，但其實她的私生活「黑歷史」早於圈內傳開。粘嫦鈺指，女星早年演戲的時候，便經常被人目擊她與男演員躲在洗手間或後台「窸窸窣窣」，毫不介意別人目光。

粘嫦鈺續稱，女星的母親後來更一不做二不休，眼見女兒深受歡迎，有大亨更主動邀約飯局，她最後竟親手將女兒「送去給大亨」，從此女星接下多個代言，年紀輕輕就賺了不少廣告費。

粘嫦鈺又指，該名女星曾到某劇組工作，但私下卻與大部份劇組人員有染。（資料圖片）

女星後來因拍劇認識1名外籍男演員，並發展成夫妻關係，對外經常「曬恩愛」，即使身邊不少朋友都勸男方回頭，透露女星過去的「黑歷史」，但男演員始終不願相信。粘嫦鈺表示，女星婚後仍然是「人人好」，曾經入到某個劇組，「真的是劇組裏裏面從上到下通通都是表哥表弟」，私底下玩得愈來愈開放。

不過，當圈內許多人都以為是女星單方面「偷食」時，女方後來卻透露，原來兩夫妻只是各有各玩，丈夫在外面的生活同樣精彩，因此粘嫦鈺最後直指該段婚姻其實已名存實亡，相信也會離婚收場，女方日後亦只會繼續緋聞不斷。

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