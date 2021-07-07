渣男偷食驚遇老婆外母　當眾衝突變MMA格鬥　小三遭扯甩上衣走光

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-07 18:00

渣男與小三約會時碰上妻子，很難沒出事！內地一段影片在網絡上瘋傳，據知片中男子帶着小三到商場逛街時，偶遇自己的妻子和外母，雙方當場起衝突，外母則憤怒拿起傘狂毆女婿，小三上衣更被扯至失守走光，場面猶如一場MMA格鬥賽事。

片中男子帶着小三到商場逛街時，偶遇自己的妻子和外母，雙方當場起衝突。（影片截圖）

老婆外母追打小三全過程▼▼▼

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影片於江蘇南通1個購物中心拍攝，當時1名男子帶着辣妹打扮的小三逛街，不料迎面碰見妻子和外母，雙方繼而發生激烈爭執。當妻子上前怒罵小三時，男子竟心急護花，一手把妻子推開，外母看不過眼，即以手裏的雨傘怒打女婿，他不敢還手，唯有拉着小三急步離開，妻子和外母即追上去，並拉扯小三的小背心。

鏡頭一轉，小三被拉倒在地，小背心幾乎被脫掉，上身失守被看光，妻子還騎在她身上繼續拉扯，男子馬上保護新歡，又出力把妻子推開，惟整個過程都沒有對外母動手。

影片曝光即引起熱議，有網民表示「不應該打她老公嗎？打小三有咩用？」，又指沒必要在大街上動手，「這種男人直接離開就好」，有人則笑言渣男至少不敢打外母，「還懂丁點尊重」。

早前內地網上亦瘋傳1段正宮妻子在停車場「捉姦」的片段，片中正宮怒扯丈夫身後女子的頭髮，指責對方是情婦，而男方全程維護女子，又直言如果不是父母出面游說，他早就與妻子離婚。不過，影片引來網民討論後，有指涉事妻子後來私下發文，聲稱已經與丈夫和好，劇情180度大反轉。

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近日河北省張家口一體育館外卻意外出現一宗「肢體衝突」事件，1名穿着露肩短裙的年輕女網紅在跳廣場舞時，突然被1名身材健碩的大媽謾罵追打，網紅事後表示根本不認識大媽，並已報警處理，但對於無辜被打感到很無奈。數日後有知情人士在網上爆料，聲稱事件源於大媽不滿梅梅穿得清涼在廣場內跳舞，令大媽的老伴在旁看得兩眼發光，因而醋意大發，怒不可遏下走上前痛打梅梅一頓。