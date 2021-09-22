港媽大雨下湊仔上巴士勁崩潰　後生仔唔怕濕身幫手　網民大讚暖男

本港昨日（21日）多區下大雨，殺不少人一個措手不及。1名港媽就在網上發文，指她昨日在沙田麗豪酒店附近上巴士，但因為下大雨，怕穿着雨褸的小朋友上車後會弄濕座位，一度手忙腳亂不知所措。此時1名年輕男子一手拿起她的雨傘和保溫袋，好讓她有手替小朋友除雨褸，其後即使被弄濕褲也沒有生氣，種種善心舉動讓港媽非常感動。



有港媽在網上發文，表示日前搭巴士時手忙腳亂，幸好獲熱心年輕人幫忙。（資料圖片）

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該名港媽在facebook群組「沙田之友」發文，表示昨天她接小朋友放學後，在麗豪酒店對面乘搭巴士回家，上車後她忙於替小朋友脫下雨褸，惟手上卻拿着雨傘和保溫袋，非常「騰雞」。不過，這時候巴士上1名年約20多歲的男子出手相助，過程中被港媽弄濕褲也沒有「黑面」，讓樓主發文大讚「好耐無遇到啲咁好嘅人，好感動」。

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帖文至今已吸引逾千個讚好，網民紛紛直呼該名年輕人是「暖男」，留言稱「男人有風度真係比樣貌更吸引」、「香港啲後生仔好多都係暖男」、「抵讚呢位後生仔，香港其實有好多像呢位後生仔咁㗎，祝好人一生平安幸福快樂」。有網民則開玩笑問樓主有否「抄牌」，樓主回應指，「我唔鍾意小鮮肉，我鍾意大叔㗎，雖然戴咗口罩都睇落幾靚仔」。

（fb群組「沙田之友」

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