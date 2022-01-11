外傭獨留94歲婦在家僅留信交代辭職　僱主急備案聽警員1句嬲到震

Omicron殺入社區，疫情下聘請外傭成本大增，導致愈來愈多「跳工」或「斷約」情況。有僱主日前發文講述家中外傭的離譜辭職經過，指對方有日下午毫無預兆突然離家，更將94歲行動不便的婆婆獨留家中，僅留下1封信交代辭職。僱主回家發現年老媽媽意識不太清醒感大驚，趕緊照顧後再到警署備案，沒料警員竟指外傭「好有交帶，放低封信先走」，令她更感憤怒，只好與一眾外傭僱主訴苦，同時請教處理方法。



有僱主發文講述家中外傭的離譜辭職經過，指對方有日下午毫無預兆突然離家，更將94歲行動不便的婆婆獨留家中，僅留下1封信交代辭職。（資料圖片，非當事人）

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「同大家講下我生日嘅慘痛經歷」，該名外傭僱主於facebook群組發文，指外傭於其生日前夕留下「驚喜」。她憶述本月5日下班回家時，外傭未有如常應門，開門後竟見「成間屋烏燈黑火」，開燈後才發現姐姐「擺咗封信話唔做」，而94歲、行動不便的媽媽竟被獨留在家。她指當時年老的媽媽意識不太清醒，「但她知道姐姐2點出咗去」。

擔心媽媽情況的樓主顧不了外傭下落，只好即時煮晚飯給媽媽，確保她身體狀況沒問題，然後清理家居並急急到警署備案。她指當晚感到最憤怒的，是報案期間警員竟稱「姐姐已經係好有交帶，放低封信先走」，令她難以接受，「即是獨留一個94歲行動非常不方便的老人家由兩點至到7點都話有交帶？」

發現94歲、行動不便的媽媽竟被獨留在家令樓主感到震怒，她翌日便將終止合約文件及投訴信傳真至入境處，並稱將會致電處方諮詢關於姐姐違約的問題。（資料圖片，非當事人）

樓主稱「自問對工人姐姐很好」，指對方去年4月獲聘，至8月僅工作了4個月，自己亦有幫對方慶祝生日，「自問待姐姐與家人一樣！所以今次我係好好好唔開心，她一個月通知也沒有給就立即走」。外傭突然離職令她覺得非常離譜，因此翌日她便將終止合約文件及投訴信傳真至入境處，並稱將會致電處方諮詢關於姐姐違約的問題，「唔想佢再害第二個」。她又指，目前已聘請到另一名印傭，「雖然同理想相差很遠，但真的非常非常感恩」。

樓主的經歷引來其他外傭僱主嘩然，直指將年老長者獨留家中的做法不可接受，建議她向入境處及勞工處追究到底，「好同情你遭遇，當一睇到你話佢獨留94歲婆婆在家，太不負責任啦！一丁點愛心良心都沒有，點忍心就咁走咗去㗎？慶幸婆婆沒大礙，一於投訴到佢返家鄉」、「大家用咁多錢請佢哋返嚟幫自己！結果俾佢哋玩到一肚氣，佢哋部份真係好劣質，一定要畀教訓佢哋」。

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