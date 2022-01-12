男子睇直播花4000買84件「金飾」　鑑定係金屬首飾　網民：智商稅

直播主以超廉價賣「金飾」？俗語有云：「邊有咁大隻蛤乸隨街跳。」內地流行直播帶貨，居於甘肅的王先生向內媒投訴，自己早前看直播花了3282.09元（人民幣，下同。約4000港元）買了84件「金飾」，因為對方說是金字頭的商家新店開張「發福利」大特價，便買了多件給子女結婚用。未料他後來收到1個空的郵包，方如夢初醒知道中伏，後來收到的「金飾」，化驗發現只是鎳和銅。不過，王先生向直播平台投訴時，客服只安排退貨退款，令他非常不滿，因為直播主承諾「假一賠三」。許多網民直言事主是「衰貪心」，現在是交了「智商稅」，但也有人質疑「他是真傻還是假傻」。



內地有男子看直播帶貨，用約4000港元買了84件「金飾」。（微博圖片）

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內地流行直播帶貨，許多人看到直播主說得天花龍鳳後大破慳囊。最近內地有不少賣飾品的品牌有「金」字，賣的飾物都非常便宣。來自甘肅省西定市的王先生向內媒投訴，他早前看直播花了3282.09元人民幣買「金」中伏。事源他的2名孩子馬上結婚，他們結婚習俗至少要有100克黃金。去年12月他在直播平台「刷視頻」，看到2個直播帳號在賣金，上面分別有「金六福榮燿」及「中國金行」字樣。

1名主播說因為金六福榮燿開新店，「不請明星做廣告，拿出1000萬（約1224萬港元）給大家發福利」，聲稱當天金價是400多元，補貼後價錢很平，因為他們想顧客幫手「打廣告」，主播還承諾賣的金飾，「999足金」、「支持線下驗貨，假一賠三」。

王先生看完馬上點連結，掃貨買了項鏈、手鐲、耳環、戒指等，價格由10多元到100多元不等，他在2個直播號下了70單，共買了84件「金飾」，花了3282.09元，品牌包括金小福、金鳳凰、金小小、金先生、金鑫金等，來自多地商家。

以為時來運到，王先生收到其中1個空郵快遞時，終於察覺有異。當時有來自浙江金華的商家向他確認是否發貨，因為他買的35件飾物都不是金飾，「我說主播承諾是999足金的」，要求發金飾，最後這家只寄了個空盒。王先生馬上向直播平台投訴商家，結果客服人員只辦理退款。王先生不滿意，自己向各商家問個究竟，他們全都說賣的不是金飾，他再向平台投訴，結果客服說只是主播「誇大其詞」。

雖然首飾收到實物「一看就知不是黃金」，王先生還是將其中1件「金飾」送到國土資源蘭州礦產資源監督檢測中心鑑定，發現「金飾」主要成份是鎳和銅，所謂「金飾」是「金屬首飾」。

王先生發現「金飾」只是「金屬飾品」。（微博圖片）

王先生痛批客服要求他自行聯絡主播，也不滿客服提出退貨退款解決方法，主播應按承諾「假一賠三」。客服人員後來指收到消費者證據後會交給監管部門，如該商家賣假貨會扣光信用分，平台會下架永不合作。不過客服也指出，涉事主播的確誇大用詞，商家其實本身未有將貨品標明為金飾，更真實標明了所有成份。

有內地律師指主播行為是消費欺詐，沒有明確告知消費者實情，按《中華人民共和國消費者權益保護法》規定要假一賠十，又指如果是大品牌，需先取得授權才可直播帶貨，直播平台其實有資格審查義務，如果是因為審查不嚴令消費者捐失，平台應負起連帶責任。

雖然事主是受騙，但許多網民反而揶揄他「還是自己貪」、「天上不會掉餡餅、「直播間就是大型智商拷問室」，有人提到內地100克黃金要價至少5萬元，認為他被騙3000多元是「很合理，智商稅」。不過有網民就有另一番見解，疑問事主是「真傻還是假傻」、「打假的吧」，吸引不少人認同，「當聰明人在嘲諷『信這個怕不是個傻子』的時候，買家通過假一賠十發家致富。而且為什麼要攻擊買東西的人，欺詐消費者還有理了？」

（綜合）

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