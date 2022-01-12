ViuTV女團今出道　「前夫」開新群組反擊MIRROR老婆　逾2萬人加入

【ViuTV女團 / 全民造星IV / COLLAR】ViuTV男團MIRROR人氣席捲全城，不少男士都因另一半愛上12子而被冷落，甚至自稱「前夫」成立facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圍爐取暖，齊齊控訴前妻們瘋狂追星行為。忍辱負重3年，前夫終可一吐烏氣，皆因由《全民造星IV》參賽者組成的女團將於今晚（1月12日）誕生，關注組成員決定開設「前夫反擊戰」群組，讓另一半倒過來體會被冷落的滋味，群組不足一天已有逾2.6萬人加入，可說是對新女團成員未公布先興奮！



ViuTV預告格局，女團將會有8人，與早前流出名單的人數一樣。（IG＠ViuTV）

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「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主Tcr Ch昨晚（1月11日）公布，由於群組內愈來愈多人討論「聽日出世嗰班老婆仔」，決定開設1個新群組「前夫反擊戰」，讓前夫們盡情還擊，瘋狂討論女團成員。

群組一成立即引來大量前夫加入，紛紛留言分享自己心儀的女團成員，又興奮表示打算如何反擊，「各位前夫，着咗反領衫準備振夫綱未呀！」、「反擊戰第一炮：今晚開始教啲細路認新媽咪」、「係時候到我哋用攬枕啦」。

《全民造星IV》參賽者組成的女團將於今晚（1月12日）誕生，有粉絲決定開設「前夫反擊戰」群組，讓另一半倒過來體會被冷落的滋味，群組不足一天已有逾2.6萬人加入。（fb群組「前夫反擊戰」截圖）

不過亦有人未開戰先認輸，「各位前夫小心小心，反擊還反擊，留意前妻有冇買定玻璃！」、「如果前夫們好似前妻咁追星法，又買長枕又貼海報又一比一企牌咁，可能會變真前夫？」、「係變先夫」。群組內亦不乏女士加入，有人就留下宣言約法三章：「我只願意同Candy Share前夫，不過屋企所有空間同埋牆壁只可屬於姜濤」。

《全民造星IV》三甲Marf（邱彥筒）、亞軍阿Gao（沈貞巧）及季軍Day（許軼）。（資料圖片）

女團成員名單將於今晚6時半正式公布，網上流傳8人名單，除了《全民造星IV》三甲Marf（邱彥筒）、亞軍阿Gao（沈貞巧）及季軍Day（許軼），還包括蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）。另外，早前ViuTV註冊了新商標「COLLAR」並開設IG帳戶「weare.collar」，團名似乎早已塵埃落定。