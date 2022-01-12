台男姓「穆」點解被誤會姓「楊」？網民一看全名秒懂：笑死我

日前有台灣超商店員分享一件趣事，他透露有一名姓「穆」的客人向他抱怨，到超商取貨經常被誤以為姓「楊」，明明姓穆卻被自動歸類為「楊」，讓他很尷尬又不知所措，貼文一出，引發熱烈討論。



許多人自我介紹時，會自行將自己姓氏拆開來介紹，例如姓「陳」，就會說耳東「陳」；姓「李」，則會介紹自己姓木子「李」；然而，如果姓楊，就會稱自己姓木易「楊」，但這類拆字習慣，卻對一名網友產生困擾。

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一名在超商工作的台灣網友在Facebook Group《爆廢公社》發文分享，日前一名為「穆逸陽」的常客向他抱怨，每次取貨店員都會詢問他的名字，可是當對方聽到他名為「穆逸陽」，卻誤以為他自我介紹姓氏為「木易楊」，讓他感到又氣又好笑。

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貼文一出，引發熱議，許多網友笑翻紛紛留言，「要取這名字也不容易」、「哈哈...店員問先生貴姓？你說穆逸陽，他回說，好的楊先生！」。留言中甚至釣出一名「顏吾煦」網友驚訝直呼，「哇⋯這人適合當我朋友」。

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但有網友解釋，其實大家稱木易楊是錯的，應是木昜楊才對，換句話說，楊拆開的要念昜而不是易，因此原PO的常客自我介紹應該稱自己為木昜楊才對。不過有人笑回，「最後大家都會變成懶得解釋，那就木易楊吧！」

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