警方禁毒用潮語「壞過凱婷」　家長嘆女兒撞名好苦惱：怕佢被人笑

鑑於青少年吸毒案有上升趨勢,警方將本月定為「禁毒月」,以口號「見字飲水,見毒必拒,吸毒唔型,壞過凱婷」及「YOLO」(You only live once)作宣傳。「壞過凱婷」再次成為網民熱議的潮語,有網民揶揄警方未了解標語出處及意思,亦有家長發文,指女兒巧合地與「凱婷」撞名,擔心她會因而被取笑,感到非常困擾,不知應否為愛女改名。

警方將今年6月定為「禁毒月」,以口號「見字飲水,見毒必拒,吸毒唔型,壞過凱婷」作宣傳。(孔繁栩攝)

「壞過凱婷」不時被網民用作網絡潮語,甚至連警方也使用作為禁毒標語。有家長近日投稿至facebook專頁「家長Secrets」,指女兒剛好名為「凱婷」,對於「撞名」情況老是常出現感到苦惱,擔心女兒因名字被取笑,但又怕因撞名而改名是反應過大,「好像好怪」,不禁向網民求救:「如何讓我們心理上也變得強大一點呢?」

不少人留言安慰該家長,笑指「壞過凱婷」只是網絡潮語,毋須過分緊張,只要女兒本性不壞便沒問題。亦有人指其子女不時與人撞名,若每次也「上心」便會對生活造成非常多阻礙。

「壞過凱婷」源於2017年4月1篇網絡截圖,1名中學女生指責另1同學不算壞,認為自己及「凱婷」才是全級最壞,因對方「連續食兩枝煙都唔得啦」,相關字句其後被網民用作諷刺別人扮曳。

警方將6月定為「禁毒月」,將出動禁毒推廣車到各區宣傳禁毒信息,車上有「VR體驗」感受吸食毒品後的暈眩感,另有仿製可卡因、K仔及冰毒氣味體驗。「禁毒月」標語包括「YOLO」、「見字飲水,見毒必拒,吸毒唔型,壞過凱婷」,當中包含網絡潮語,引來網民熱議。有人認為警方似乎誤會了相關潮語的意思,揶揄禁毒月或成吸毒推廣活動,「用YOLO做理由叫人吸毒好似仲有效」、「YOLO係咪應該要試下吸毒嘅感覺」。

「YOLO」其實是英文句字You Only Live Once的簡寫,中文意思為「你只會活1次」。根據劍橋字典,「YOLO」意指1個人應盡量做一些有趣或令人覺得興奮的事情,即使事情本身很愚蠢或帶有危險(You should do things that are enjoyable or exciting, even if they are silly or slightly dangerous)。

「YOLO」並非近期才出現,根據網上資料,有指類似的句子早在1774年,在德國詩人、編劇、科學家、藝術家歌德(Johann Wolfgang von Goethe)的劇本《Clavigo》中就已經出現過。直至近年,YOLO就不時在潮流文化如音樂、塗鴉、社交媒體標籤及紋身上出現,或多或少代表部份青年人對理想的追求。

「你真係『壞過凱婷』!」年輕人一聽就明的潮語早已於網絡流傳多年,去年更再獲瘋傳成為熱爆意思搜尋詞TOP 10!

去年第4波疫情的跳舞群組引來網民熱議,連帶令「阿姨,我不想努力了」的網絡潮語爆紅,這句說話大家或多或少都猜到其意思,不過又是否清楚它的來源出處呢?以下就是相關起源及解釋!

「阿姨,我不想努力了」這句說話其實來自內地,當時網上或是微信不時流傳一些年輕男子與阿姨的對話截圖,大部分都可以簡化成男子說自己覺得工作辛苦、不想努力了。然後阿姨就會立即轉帳一筆款項,並叫男子前往找她,換言之這句說話就是「食軟飯、求包養」的暗號,句子更慢慢演變出更多類似截圖。

