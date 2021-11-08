邊個龜字先啱？媽媽一睇兒子寫法「以為寫錯30年」　正確寫法係…

【龜字點寫】現代人所寫的繁體字是慢慢演變而來，不僅文字的長相不同，寫法更是會有差異。近期就就有一名台灣網友PO出自己兒子的作業簿，表示自己發現「龜」這個字的寫法跟自己當年學的不太一樣，讓她不禁好奇到底哪個才是正確的。



【圖輯】「龜」中間要不要連起來？她發文懷疑人生：以為寫錯30年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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近日一名台媽在facebook group《爆廢公社二館》發文，因為在糾正小孩的作業時，突然發現「龜」的寫法似乎不太一樣，讓她感到相當困惑，打開字典一查，才發現原來是因為在台灣以前的寫法，與現在已經產生差異，害她以為自己寫了30年的錯字。這也讓原PO感到相當好奇，所以發文詢問網友們當年學的寫法是哪個「龜」。

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年輕人都是寫右邊「連起來」？香港小學學習字詞表揭正解

貼文一出，立刻引來大批網友留言討論，不少網友表示自己跟原PO一樣都是學左邊筆劃分開的寫法「51歲，小時候學左邊，現在寫龜仍寫左邊」、「我88年的，學的是左邊」、「30年前小學時我也是學左邊」。

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另一派的台灣網友則說自己學的是右邊連起來的「97年出生，學右邊的」、「快30歲了，學右邊的」、「我94年出生，教的是右邊」，而這些大多都是較為年輕的市民，似乎是因為年代不同造成寫法上的差異。

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根據「香港小學學習字詞表」顯示，「⻱」字中間是不用連起來，所以正確的寫法，應該不用連起來。

「香港小學學習字詞表」顯示，「⻱」字中間是不用連起來。（香港小學學習字詞表截圖）

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