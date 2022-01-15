情慾對話備份曝光　驚揭丈夫出軌已婚前度　港媽憂離婚失物業

驚揭多年枕邊人出軌，對象還要是舊情人，必定感晴天霹靂。有港媽在討論區發文分享，指跟丈夫結婚15年，育有1名孩子，近日卻揭發對方跟已婚育有3子女的前度出軌數年，更發現情慾訊息，令她煩惱應否狠心攤牌，卻又擔心離婚搬走會失去2人合資購買的物業，「我家姐叫我不要搬出來，層樓都無，但我可以仍跟他同床嗎？」，遂求問網民意見。



港媽近日揭發丈夫跟已婚育有3子女的前度出軌數年，更發現情慾訊息，令她煩惱應否狠心攤牌，卻又擔心離婚搬走會失去2人合資購買的物業。（《夫妻的世界》劇照）

該港媽早前在親子王國以「剛發現丈夫跟puppy love（初戀）偷偷約會幾年」為題發文，指自己與丈夫相識25年，結婚15年，育有1名12歲孩子，有時因孩子學業問題而吵架多了，而過去幾年2人已沒有性生活，但一直以為是丈夫生理問題及吃生髮藥所致，丈夫亦從來沒有外出過夜不回家，假期亦是家庭日。

不過4年前，丈夫在巴士上重遇其初戀前度，並有相約見面，她都知悉事件，因而沒有太在意。直至近日她使用電腦時，無意中發現隱藏了的2人對話內容，包括情慾對話及女方穿着內褲的照片。

港媽得悉後非常心痛，直言女方已婚並育有3名子女，她痛心道：「點解佢哋兩個人可以咁樣做？」，細想下更覺得丈夫這幾年自己的態度愈來愈惡劣，但她選擇忍受。她表示，曾想過待兒子長大後與丈夫離婚，但由於4年前2人合資買樓，物業卻只寫有丈夫名字，擔心離婚後不但會影響兒子，甚至會失去物業，「我家姐叫我不要搬出來，層樓都無。但我可以仍跟他同床嗎？我可以當無事一起面對兒子嗎？」

港媽其後補充指，已跟丈夫攤牌，並決心離婚搬走。（《夫妻的世界》劇照）

帖文引起網上熱議，不少網民都認為樓主應與丈夫攤牌，「睇完你的post我都難過，婚姻出現問題好難繼續落去」；亦有人說離婚都未必會失去物業，「雖然層樓冇你名，但作為婚後居所，而你哋又結婚多年，你一定至少有一半」，建議她先諮詢律師意見。

港媽其後補充指，已跟丈夫攤牌，對方一開始否認出軌，並將視線轉移到其身上，反指她近年態度有異導致關係轉差，港媽因而將出軌對話備份透過電郵傳給丈夫。她指當日惡心畫面不斷在腦海中重播，難以面對丈夫，已下定決心離婚及搬離住所，打算待兒子考試後跟他說清楚事件，而丈夫則表示不會賣樓，「因這是他用血汗錢買的，會畀返我夾過的錢给我，但唔係1半」，不禁感嘆「我很難過，我眼前的人是我相處25年的人」。

一對情侶由相識到決定共諧連理，的確是種特別的緣份。有網民於討論區撰文，表示與妻子結婚4年，但因為妻子未有在外工作，一直過着低物慾、低能量的宅女生活，加上樓主也甚少有活動，令彼此之間難有共同興趣及話題，樓主不禁呻悶，更稱現時婚後比之前更寂寞。



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