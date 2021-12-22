重溫疑出軌男星經典金句　成龍拖埋一半人類落水　最誠懇反而係佢

王力宏宣布和李靚蕾結束8年婚姻後，李靚蕾不願事實被扭曲，發文爆料王力宏的私生活混亂，更點名幾位演藝圈女星也與王力宏有關，王力宏對此發表的聲明內容也引起各界批評，有IG專頁統整公眾人物偷吃後的渣男語錄，引發熱議。



IG專頁《LETS FLY》整理了這些年渣男偷吃後的語錄，有王力宏、羅志祥、阿翔、九把刀、成龍、阿基師、王世堅、倪安東、蔣孝嚴、童仲彥等人。

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IG專頁提到成龍1999年被爆與吳綺莉外遇，在記者會上說一句「我犯了全天下男人都會犯的錯」，直接把全世界的男人都拖下水了，並問這些語錄中：「哪一句最令人傻眼？」網友紛紛留言「原來王世堅也有出軌過嗎」、「王力宏的看到會整個火起來的那種」、「許志安最經典應該是『我是一個壞掉的人』」、「還有王建民跟乙武洋匡」、「黃品源那個是真的嗎？這樣算亂倫吧？」、「阿基師：接吻是國際禮儀」、「事隔這麼久，阿基師的看到還是覺得很好笑」、「最離譜的還是阿基師，真的有夠荒唐」、「阿基師真的無法被超越」。

還有不少人表示，這些人當中羅志祥（小豬）是最快認錯的，「只有羅是真的在道歉」、「羅志祥的竟然是看起來最不欠扁的」、「看下來結果羅反而是認錯的」、「羅志祥竟然說得還滿好的」、「羅志祥反而是唯一正常的，傻眼」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】