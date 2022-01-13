ViuTV女團COLLAR收入｜成員身價已高到咁！Marf吸金力緊追MIRROR

【ViuTv女團名單／COLLAR／Marf邱彥筒／收入騷價／IG／全民造星IV】ViuTV《全民造星IV》8人女團名單終於出爐，成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy），隊名叫「COLLAR」，網民都預期她們會成為廣告寵兒，各成員身價急升，

當中19歲的Marf（邱彥筒，IG：_marifemarife_）早已是廣告商寵兒，有傳媒報道，Marf取得《全民造星IV》冠軍後身價急升，每個廣告已由6萬元大升至15萬元，現時正式組團出道，身價相信會繼續上升。



ViuTV《全民造星IV》8人女團名單終於出爐。（ViuTv fb）

ViuTV《全民造星IV》由19歲的Marf奪得冠軍。（電視畫面）

點擊圖輯睇Marf在Pre-round表演中有幾Charm：

+ 7

接拍1個廣告可獲15萬元，這個身價究竟是什麼概念？以2021年第3季港人每月就業收入中位數20,000元計算，Marf接1個廣告的金額，已相等於一般港人工作7.5個月的收入，而根據《統計年刊2021》，每月收入10萬元以上屬於全港2.9%最高收入打工仔的一群，假設Marf每月接拍1個廣告，收入已比全港逾九成七打工仔月薪多。

ViuTV女團COLLAR終於成軍，相信又會成為廣告商寵兒。

相比起當紅的人氣男團MIRROR，Marf身價亦有力追上。據報道，比較紅的「鏡仔」如姜濤（Keung To）、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及江𤒹生（AK）等，出騷價每場50萬元，社交媒體出1則帖文則叫價20萬元；Marf未以女團身份出道的廣告價已高達15萬元，走勢可謂相當強勁，網民都認為她的身價可以緊追MIRROR成員。

以上數據只供參考，Marf實際收入仍須視乎與公司分成、報價等。