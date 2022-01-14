拍賣網竟有小朋友畫作$5放售　網民讚可愛：當鼓勵下畀佢賺零用錢

潮流興網購，近年更興起二手拍賣平台，讓人放售或交換物品，方便之餘又環保。自相關平台出現，拍賣網上不時出現千奇百怪的「貨品」，近日就有網民發現有賣家以5元的價錢放售充滿童趣、疑出自小朋友手筆的畫作，更標明「只此一幅」。看過畫作的網民紛紛大讚可愛，又估計放售帖文或是家長與孩子的親子活動，笑稱不介意買下畫作，「當鼓勵下小朋友，畀佢賺零用錢」。



有網民發現有賣家以5元的價錢放售充滿童趣、疑出自小朋友手筆的畫作，更標明「只此一幅」。（連登討論區圖片）

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連登網民「SailorMoon」周三（12日）發文，指在二手拍賣平台「發現啲得意嘢」，原來有人在拍賣網出售相信由小朋友畫的畫作。相關拍賣帖文可見，畫作主題為「海底世界」，畫中可見海洋內有熱帶魚、魔鬼魚、鯨魚及八爪魚等生物，岸上亦有疑似冰屋的建築物，無論畫風或筆觸也充滿童趣。帖文更介紹畫作由名為Sherwood的「畫家」所畫，更標明「只此一幅」，定價港幣5元。

不少網民也認為畫作非常可愛，估計商品只是家長開玩笑式上載至平台拍賣，或是作為親子活動，鼓勵孩子發揮藝術天份，「可能人哋想鼓勵小朋友畫下畫，又賺下零用啫」、「其實幾好，家長鼓勵下小朋友，5蚊雞都係象徵式」、「如果賣得出而鼓勵到小朋友成件事就好warm」。

事實上該拍賣網站也有不少標明為自家畫作的商品出售，雖然質素或許參差，但也提供了平台讓人展示作品或尋找知音人，甚至有人認為可藉此教育孩子，「用呢個方法話畀小朋友知自己創作嘅嘢係有價值，成件事好温馨」、「可以係教下佢金錢概念，畀佢感受下點搵錢，靠自己搵錢嘅滋味，賺到嘅錢捐咗佢又幫到人」、「重點唔係錢，係有人想要你幅畫，被欣賞同被認同嘅感覺對小朋友自信好重要」。

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