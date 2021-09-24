爸媽1對1湊小朋友搭車　孩子吵鬧一舉動阻止　乘客力讚：做得好好

帶小朋友外出，最怕他們活蹦亂跳吵鬧不堪，因而影響其他人。有網民最近就分享搭車經歷，大讚同車的1對父母教導有方，不但全程巴士一直看着2個小朋友，又非常有耐性地回答問題，當孩子不聽話讓音樂書太大聲時，會立即「採取行動」，軟硬兼施，讓樓主大讚該對父母懂得顧及他人感受之餘，又會適時指正小朋友。



有網民最近分享搭車經歷，大讚同車的1對父母教導有方，不但全程巴士一直看着2個小朋友，又非常有耐性地回答問題，當孩子不聽話讓音樂書太大聲時，會立即「採取行動」，軟硬兼施。（資料圖片）

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該名網民在facebook群組「將軍澳主場」發文，指周日（9月19日）晚上乘坐690巴士時，同車的上層有父母1對1式照顧2名小朋友，2人分別給孩子玩貼紙書和音樂書，其間媽媽感覺音樂書太大聲，擔心騷擾其他乘客，便着小朋友關掉音樂，未料小朋友不聽話，反而調高音量，此時爸爸也「幫口」，跟着指正小朋友，並讓他們玩較靜態的活動，令巴士回復寧靜▼▼▼

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樓主在文中稱讚同車的父母，認為他們不似部份父母疏於管教，「佢哋會留意自己小朋友有冇影響其他人，仲有會指正小朋友」，而且父親和母親對待小朋友的方式一樣，「眼見爸媽都好落力睇住小朋友，仲好有耐性回應小朋友每一個對答」。

帖文引來網民討論，有人認同孩子自幼身教非常重要，父母之間必須互相配合，「做父母教小朋友一定要合作才行，最怕一個好辛苦教，另外一個幫倒忙」、「言教與身教一樣都重要，這對爸媽抵讚」、「好的身教，影響幾代」；不過，也有網民指出，「呢啲基本應該做嘅嘢又唔使特登讚，只係無攞牌嘅父母實在太多啫」。

（fb「將軍澳主場」）

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