救護員當值期間不適自行求醫　遭上司1句質疑感心淡：sad咗幾日

救護員提供緊急服務救急扶危，對體力及精神也有一定要求。有現職救護員日前發文，指有日上班期間感不適，為免影響工作表現便自行到公營診所求醫，惟上司得知後不但沒有關心，更質疑他誇大病況：「既然要即時離開，點解唔叫救護車去急症室？」事件令一向熱血的他也感心淡，傷心了數天，幸好他仍能重拾鬥志，直言不會被上司影響工作專業。



有現職救護員發文指有日上班期間感不適，為免影響工作表現便自行到公營診所求醫，惟上司得知後不但沒有關心，更質疑他誇大病況。（《跳躍生命線》劇照）

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該名自稱任職消防處救護員的網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，自言一直對緊急救護服務充滿熱誠，「無論個案有幾咁無聊，召喚本質係幾咁所謂濫用，從本心出發都係急病人所急，嚴重個案做到嘢幫到手自然滿足，無聊個案咪當載人一程」。

不過有次不快的工作經歷差點令他的信念動搖，樓主指有次當值期間突然感到不適，「自知狀態做唔到，始終呢份工遇到嘅事講緊可以係人命嚟」，因此決定早退，自行到公營診所求醫。當他康復後返回工作崗位時，上司關心的並非其身體狀況，反而是質疑他誇大病況「詐病」早退，「當咗所有睇醫生嘅夥計都係賊，質疑我患病嘅正確性」，更直接質問：「既然要即時離開，點解唔叫救護車去急症室？」

樓主康復後返回工作崗位時，上司關心的並非其身體狀況，反而是質疑他誇大病況「詐病」早退。（《跳躍生命線》劇照）

上司的質問令樓主感愕然，他表示可肯定患病當日身體未能應付工作，但「自知病情未去到需要救護車及急症室服務嘅程度」，因此基於不想勉強工作而發生差錯，影響同事及傷病者，以及不希望「加重本身資源已經緊拙的急症室同緊急救護服務嘅負擔」，才決定自己求醫，沒料卻遭懷疑。

樓主坦言對工作的熱誠一度受影響，「呢個救護主任嘅語氣同態度令我sad咗幾日」，幸好想清楚後也不忘初衷，「我係唔會俾你磨滅我對拯救生命嘅鬥志、救急扶危嘅抱負同醫護工作嘅專業！」

上司的質問令樓主感愕然，坦言對工作的熱誠一度受影響，幸好想清楚後也不忘初衷。（《跳躍生命線》劇照）

帖文引來網民討論，不少人支持樓主做法，力撐他並無做錯，「好欣賞熱誠和火熱初心」、「唔使動搖，人貴自知，我哋加油」、「問心無愧就得，總會有眼光嘅老細識得賞識，加油」。亦有網民質疑，上司才是濫用救護服務的人，「加油啊師兄，唔使sad，急救車係畀緊急人士用，呢啲係常識」、「記得同長官講，急症室係一個專科病房，並非一般街症門診，切勿濫用急症室及救護車服務，以免增加濫用報告」。

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