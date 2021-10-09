女子「沖涼口部入水」叫救護車　網民斥常被濫用：俾餅乾𠝹親牙肉

救護員每日救急扶危，人手固然緊張，還要遇着服務被濫用更令人無奈。有救護員網上投稿，指有市民竟然以「沖涼時口部入水」為由召喚救護車，直言「濫用程度不予置評」。



救護員每日救急扶危，人手固然緊張，還要遇着服務被濫用更令人無奈。（示意圖，資料圖片）

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該從事救護工作的網民日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，照片顯示1名女性市民召喚救護車的原因，竟然是「沖涼時口部入水」，樓主不禁慨嘆對其濫用程度不予置評。

網民日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，照片顯示1名女性市民召喚救護車的原因，竟然是「沖涼時口部入水」。（FB「公務員secrets」圖片）

帖文引起網上熱議，不少人都直斥離譜，批評濫用情況嚴重，「每個人都覺得自己嘅嘢係最緊要嘅」，又揶揄稱「平時刷牙係乾刷」、「就嚟飲水時口部入水都要叫十字車㗎啦」，但有人就質疑求助人如果是1名女嬰，又或者是有吞嚥困難的長者就不容忽視，「浸親好大件事」。

不過有網民就指出，濫用救護服務的大有人在，「俾餅乾𠝹親牙肉我都聽過啦」，「路過救護站聽到播音叫車原因: 周身痕」，認為若確實濫用白車應向當事人索償費用。

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