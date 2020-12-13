九旬翁下體腫脹傳爛肉味　子女拒幫換衫褲　救護員嘆：冷漠得心寒

父母含辛茹苦將子女撫養成人，但求老有所依亦不為過，但最近有救護員網上投稿，分享其同事遇到的「人間悲劇」。帖文指日前有3名巿民為90歲的父親急召救護車，救護員到場時發現病翁下體腫脹及失禁，一身「爛肉同阿摩尼亞味道」，着子女幫忙更衣和扶往廁所，未料子女竟嫌棄父親而遲疑，讓樓主不禁慨嘆「冷漠得令人心寒」。

有救護員網上投稿，指其同事曾接獲3名巿民報案，到場時發現他們的90歲父親因病失禁，讓子女幫忙扶父親如廁和更衣，未料對方面有難色。（Alex Boyd）

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樓主在facebook專頁「救護雲」投稿，表示從同事間得知1宗個案，事發當天接獲3名巿民報案，表示父親整天都沒有飲食，也沒有反應。救護員到場時，看到老翁獨自坐在單人床邊，表情呆滯，手腳有水腫，並傳出一陣「爛肉同阿摩尼亞味道」，檢查時再發現其衣服和床皆濕透，估計老翁曾失禁。

當準備移送老翁時，對方表示想如廁，救護員對老翁的３名子女說，叫他們扶病人往廁所，但子女的反應卻令他們無言以對▼▼▼

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樓主在帖文慨嘆，日常工作時眼見不少長者的生活悲慘，起居飲食根本無法自理，「但重點又唔係冇仔女，而係啲仔女好似外人一樣，冷漠得令人心寒」；因此當他們接獲長者的個案時，都會盡量與他們多聊天，「畀佢哋呻吓，盡量喺短短嘅車程度畀佢感覺到被人照顧同關懷嘅一絲溫暖」。

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