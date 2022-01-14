李靚蕾揭王力宏疑幫「爸爸寫的詩」買讚　雞排妹恥笑：現代孝子？

【王力宏／李靚蕾／買網軍】李靚蕾12號控訴王力宏帶三名男子硬闖家門，13號再度發文指控王力宏長期購買網軍，並提出證明。消息曝光，有眼尖網友發現，李靚蕾所曝光的證據中，有一項「IG數據」清楚記錄著：「6.16安排+20000點讚+200評論，費用$420（王爸爸寫的詩）。」對照王力宏社群平台發文時間正好吻合。



事實上，李靚蕾所曝光王力宏購買網軍的費用，都是用人民幣計算。而這篇「王爸爸的詩」總共花了420元人民幣請網軍幫忙按讚、刷評論。

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網友們一經對照，紛紛湧入當時王力宏所發表的「王爸爸的詩」該篇文章底下留言朝聖：「朝聖」、「你爸爸幫你寫的信很糟」、「解鎖成功」、「好貴呢，要420」、「爸爸的詩這裡走」，就連雞排妹也忍不住寫道：「幫把拔寫的詩買讚，算是現代孝子？」，還有網友在雞排妹貼文底下留言討論：「到底是寫多爛需要買讚?」、「列入現代24孝」、「一家人到底多愛面子」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】