金牛因王力宏失守　12星座得返1個未有渣男藝人？代表人物超可靠

李靚蕾核彈級爆料戳破王力宏「優質偶像」的形象，讓男神瞬間淪落成渣男。演藝圈桃色風暴不時襲來，許多人也憶起去年慘遭毀滅性爆料的藝人羅志祥（小豬），以及涉嫌性侵遭拘留看守所的吳亦凡，令人不禁感嘆「清流何處尋？」。近日，網路也流傳一張圖，點名「十二星座感情上最後的希望」，讓網友紛紛直呼「拜託撐住啊」！



演藝圈多的是拈花惹草弄得一身腥的男藝人，馬來西亞人氣網站ViralCham也在Instagram上分析各路渣男的星座……

唯一未出現渣男藝人嘅係……點圖睇睇各星座代表人物▼▼▼

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曾言「犯了全天下男人都會犯的錯」的成龍為白羊座，2008年爆出不雅照風波的陳冠希是天秤座，聲稱「不是外遇，只是巧遇」的阿基師與偷吃斷正的九把刀皆為處女座，而被狗仔隊當街抓到熱吻謝忻的阿翔則是雙魚座。

而近來最令人印象深刻的「渣男三偶像」王力宏、羅志祥、吳亦凡，則分別為金牛座、獅子座、天蠍座。十二星座繞過一圈，目前僅剩「山羊座」還是一片淨土，該圖上也寫下「十二星座感情上最後的希望」、「背負人類史上最艱鉅責任感」，呼籲「山羊座請你一定要撐住啊！」

照片引發熱議，網友紛紛留言喊話周杰倫，「周杰倫也是山羊座，周董要撐住啊！」、「周杰倫出道20幾年，從未這麼大壓力過」、「我山羊，肯定是跟我大杰倫一樣優質吧」，也有網友認為星座並非重點，一個人的感情與價值觀才是影響關鍵，「跟星座根本一點關係都沒有」、「那麼多星座都躺槍，誰還敢談戀愛啊哈哈」。

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