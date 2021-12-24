王力宏李靚蕾離婚｜誰是演藝圈唯一清流？網民齊指他　31年零緋聞

「蕾神之鎚」重擊王力宏，李靚蕾的千字爆料文讓他優質偶像的形象全毀，風波更一路延燒到其他人。許多名人都曾捲入劈腿風暴，羅志祥、九把刀、阿翔、阿基師與成龍，都是網民眼中的渣男代表之一。許多人也好奇「演藝圈是否有真清流存在？」，網友熱烈討論後一面倒點名「他」，大讚是「最頂的真清流藝人」。



王力宏離婚風暴吸引大批吃瓜群眾關注，一名網友在PTT發文表示，演藝圈很亂是眾所皆知的事，外遇、出軌、偷吃根本就是日常，他認為「清流」在圈內應屬稀有動物，更好奇：「台灣藝人有哪個很清流的嗎？」

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另一名網友則直接點名伍佰，回顧伍佰出道來零緋聞的狀態，直指他是「最頂的真清流藝人」。該網友在文中寫道，伍佰不矯情、不做作、不客套、不作戲，更不會加入小團體蹭熱度，而且演唱會相當有料，不會惡意搞出耍來賓的餘興橋段，讓他大讚「最頂的真清流只有搖滾詩人伍佰吧」。

文章一出，立刻引發網友共鳴，許多人都認同伍佰是清流指標，「真的是伍佰，剛剛也瞬間想到伍佰是清流」、「他老婆還是他的得力助手，超讚」、「他很清流啊！」、「伍佰一生推」、「鋼鐵男子」，也有人讚賞他的才華，「伍佰真的讚，超愛他的歌，每首都動聽」、「去聽他的專訪就知道他跟一般藝人的差別了，真藝術家」。

伍佰自1990年出道以來，幾乎與桃色或花邊新聞沾不上邊，可說是保持著「31年來零緋聞」的紀錄。2005年時，伍佰召開記者會證實已於2003年登記結婚，對象是經紀人女友陳文珮，兩人在日本福岡許下終身。結婚18年來，兩人關係穩定、相知相惜，更不時會被媒體拍到一同外出、用餐的畫面，可見關係相當穩定。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】