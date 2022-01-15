連鎖餅店員力數港客4宗罪　訂蛋糕只會手指指唔叫名　拿錯即黑面

香港人出名難服侍？有日式連鎖蛋糕店店員在網上分享工作經驗，指出多宗港人購物時犯下的「西客罪行」，包括指示不清楚，令店員無法得知客人想要什麼；不願讀出產品全名；以及拿錯時又怪責店員等，令店員們相當無奈，「日日返工都會遇到上面啲問題，幫個靚忙呀師兄師姐」。



港人慣常在蛋糕櫃前指指點點，「可唔可以唔好話『呢個』、『呢個』同『呢個』」，他解釋櫃內有十多款蛋糕，店員則站在櫃後，難以看清楚客人所指的款式。（GettyImages）

該網民在連登討論區以「食開chxxxxxxxx嘅同我入嚟！！！」為題發文，指自己在某間日本連鎖蛋糕店工作，入職3個月已見盡港人購物時令人相當無奈的4大行為：

首先港人慣常在蛋糕櫃前指指點點，「可唔可以唔好話『呢個』、『呢個』同『呢個』」，他解釋櫃內有十多款蛋糕，店員則站在櫃後，「我哋唔會睇到你指緊邊款蛋糕㗎好冇」，櫃內亦已清楚列明蛋糕的中英文名字，不解港人為何不願意將中文全名。

其二，訂購蛋糕時只說出食材，如「1件士多啤梨」，惟店內士多啤梨甜品種類繁多，「鮮忌廉蛋糕、鮮忌廉朱古力蛋糕、士多啤梨魔方、士多啤梨芭菲、水果甜點卷、士多啤梨特色撻……小手指一數都數到6樣出嚟，鬼知你要邊件呀大佬」。

其三，訂購單位講得不清楚，有客人稱要1個脆皮朱古力蛋糕，到收錢一刻才表要「1件」蛋糕，「1件同1個真係咁難分個單位咩，我以為小學已經教過單位」。

面對客人手指指訂購糕時，店員唯有再邀請他們講出名字，或確認蛋糕款式時，有客人竟隨即「黑晒面」。（GettyImages）

最後，面對客人手指指訂購糕時，店員唯有再邀請他們講出名字，或確認蛋糕款式時，有客人竟隨即「黑晒面」，若拿錯產品竟會被怪責甚至投訴，無辜地承受他們的脾氣。

帖文引起網上熱議討論，有同樣是服務業網民身同感受，指港客難服侍，「畀咗錢就以為自己係大爺」；但有的就認為店員有責任重覆讀出產品名字，以確認客人的選擇；有網民就建議餅店可將蛋糕排列成編號，並要求客人說出編號代替名字，又或者印成目錄讓客人指出想要什麼，就能避免誤會。

同場加映：收銀一樣唔易做！日本男生在網上發文，以圖解對答的方式，表達收銀員應對無理客人時既無奈又憤慨的心聲。貼文一出隨即引來一眾網民激辯。

