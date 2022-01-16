搭巴士拾獲$2.8萬現金　好心男即交警署發文　同日尋回失主認領埋

路不拾遺是美德，但並非人人也能身體力行。有網民昨午（15日）於社交網站發文，稱乘搭巴士時拾獲2.8萬元巨額現金，並即時交到警署報失，呼籲失主向警方查詢。帖文獲網民讚好及幫忙轉發，失主得知消息，同日極速領回金錢，其友人更發文代為「報喜」，又希望尋回好心人提供報酬，好人好事獲網民大讚。



有網民於社交網站發文，稱乘搭巴士時拾獲2.8萬元巨額現金，並即時交到警署報失，同日已成功尋回失主，好人好事獲網民大讚。（fb「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

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有好心網民於facebook群組「土瓜灣之友」發文，上載了1張手持大疊現金的相片，指昨日（15日）乘搭巴士時，拾獲共2.8萬元現金。他擔心失主發現後或會徬徨，急急前往警署報失，同時貼出報案證明文件，呼籲失主向警方查詢，「係你跌嘅就盡快去旺角警署認領」。

帖文發出後不足8小時，再有網民於另一fb群組「真.屯門友」發文，表示2.8萬現金的失主為其友人，對方看過好心人路不拾遺的帖文後即時前往警署認領金錢。樓主指，友人失而復得非常高興，希望尋回好心人提供報酬，「我朋友即時去拿返$28,000，希望聯絡返你畀$8,000你做報酬」。

帖文發出後不足8小時，失主的友人發文代為「報喜」，指失主得知消息，同日已前往警署極速領回金錢。（fb「真.屯門友」圖片）

好人好事引來一眾網民讚好，大讚即日將現金報失的好心網民具同理心，亦有人認為若好心人拒絕報酬，失主亦可將金額用作慈善以表心意，「物主近過年咁唔小心，好在遇到樓主咁好心嘅人」、「相信係極少人會咁做！希望樓主平安一生」、「高尚嘅品格，值得嘉許」、「咁好彩可以執返，就算對方唔需要報酬，直接同對方講聽謝謝都要啦」、「如果樓主有感恩之心，不妨把這份心留起來，當下一次遇到有人留下了財物，就把你這感恩之心交給下一個『失魂魚』」。

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