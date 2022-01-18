撞破爸媽床上做運動　阿女與阿爸一問一答超尷尬：我怎面對他們？

情侶夫婦情到濃時，難免會做愛做的事增進感情，但如果女兒不小心撞破父母纏綿，又會有何反應？有台灣女生於討論區發文指，上周替媽媽拿手機到父母房間，打開門卻見父母正在「做運動」，之後的一問一答更令她極度尷尬極，苦惱翌日該怎麼面對父母。



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該台灣女生於Dcard討論區以「撞見爸媽做運動」為題發文，指上周五（1月14日）下班回家，玩手機後大概晚上11時半就去洗澡。

重點來了！洗澡後她走到客廳拿自己的手機和包包，正準備回房間時，卻發現媽媽的手機也在客廳，「心想這樣鬧鐘響了沒聽到怎麼辦」，於是就替媽媽拿手機到其房間，結果打開門即遇上令她震撼的一幕，「因為房間門沒完全關好，且我爸媽平常都10點多就睡了，所以我也很直接地打開門，一打開就剛好看到……爸媽在做運動」。

樓主表示，當下爸爸很迅速的拉起棉被，隨後的一問一答，加上放手機的同時還看到電視播放着謎片前戲，令她尷尬到不行了。

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樓主又說，放下手機後她立馬關門衝回自己房間，並苦惱第二天該怎麼面對爸爸媽媽。

帖文引來網民熱議，笑言樓主可在第二天問候父母，「早上起床問候他們『辛苦了』」、「笑死，明天問媽媽是不是會有弟弟」、「哈哈哈父母感情還很好，恭喜」。亦有網民認為樓主可以裝作沒事發生，「爸媽比你更尷尬」、「下次進門前先偷聽一下有沒有怪怪的聲音」、「當你不尷尬，尷尬的就是別人」。