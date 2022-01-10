套房隔音差　女生深夜同男友「運動」太大聲　鄰居寫紙仔望細聲啲

香港地少人多，單位細小之餘，建築物的隔音功能亦未必佳。有女生最近發文指自己居於套房，近日與男朋友情到濃時經常做「床上運動」，每次性行為時都會發出極大聲響，直至1天收到鄰居寫下的小紙條，直言住所的隔音並非尚佳，希望他們深夜時降低聲量。女生表示現時尷尬得無地自容，又不知道應否回信道歉。



1名女生在網上發文，指近日與男友做「床上運動」時不小心太大聲，結果收到鄰居的小紙條提醒細收聲浪，令她大感尷尬。示意圖。（資料圖片）

樓主在連登討論區發文，表示住在小套房內，最近與男友不時都會做「床上運動」，雖然一直提醒自己要注意聲量，以免影響鄰居，但每次情到濃時又會忘記，事後總是後悔太大聲，並擔心鄰居終有一天投訴。

直到最近，樓主最擔心的事始終發生了，她收到某位鄰居寫下的小紙條，指其住處的隔音差，「貴戶大笑或是其他聲音在深夜尤其清楚」，為免對其他住戶造成困擾和尷尬，希望樓主與男友在晚上11時後降低音量，文末更祝福2人「幸福滿滿」。

鄰居表示其住處的隔音差，樓主深夜時發出的任何聲音，附近鄰居都能聽得一清二楚。（連登討論區圖片）

樓主看過字條後感到非常尷尬，說「我而家真係尷尬到無地自容，好驚會返屋企見到佢，點好？我要唔好reply佢say返聲sorry」。帖文隨即引來大批網民討論，不少人都稱讚該名鄰居做法得體、有禮貌，勸樓主早日回信，「寫返張紙道歉，最好附上小小心意（一包糖，朱古力）就好夠」、「人哋寫得幾得體有禮，覆返人會有禮貌啲嘅，你怕羞嘅就寫返張紙仔畀佢囉」、「寫紙仔提算好鄰居好和善，畀着我已經拍你門叫你靜啲」，認為樓主在滿足個人情慾時同樣要顧及鄰居感受。

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