回家慶公公80大壽　孫女半夜撞破兩老親熱震驚：跟我妹直接看傻了

常說步入婚姻的年期愈長，感情便愈淡，但台灣1對80歲和72歲的老夫老妻打破這個說法，甚至恩愛的程度嚇倒了年輕一輩。有台灣網民日前回老家過元旦，一家人為公公慶祝80大壽。不過，樓主半夜起床拉着妹妹一起去廁所時，竟目擊震撼一幕，公公與婆婆原來在親熱中，讓樓主驚呼不知道日後該如何面對兩老。



樓主一家人在元旦回老家為公公慶祝80大壽，但樓主半夜去廁所時，竟目擊公公和婆婆正在親熱，看得她非常尷尬。（示意圖 / GettyImages）

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樓主在Dcard討論區發文，表示一家人今年元旦回嘉義為公公慶祝80大壽，所有親戚們分開兩處地方留宿，樓主與妹妹、爸媽回公公家住，由於老家屬舊式三合院設計，廁所建於戶外，她半夜起床時便拉着妹妹一起去廁所。不過，樓主前往廁所的途中，竟看到公公和婆婆在熱情「運動」，直呼「我跟我妹直接看傻了」。

樓主形容事發當下「我跟我妹直接看傻了」，雖知道公公婆婆平時感情很好，但未料到自己會親眼目擊行房一刻。（網上圖片）

樓主指公公已80歲，婆婆亦72歲了，家人都知道他們平常感情很好，婆婆在廚房煮飯時，公公更會「慢慢拿拐杖走進去打她屁股一下」，平時婆婆更會叫樓主的媽媽下訂「幫助運動」的保健食品，送到嘉義老家給公公進補。樓主大嘆，「雖然知道他們感情真的很好，不過那個畫面真的是太震驚了，我到現在還忘不掉那個畫面」，不知道日後要如何面對他們。

帖文引來網民熱議，不少人反而大讚公公婆婆好體力，樓主應為老人家仍然如此有活力而感到高興，「活到老，動到老」、「運動好啊！很健康啊，老一輩不是都說趁年輕多運動」、「這樣很好欸，代表兩個人平平安安健健康康的」，也有人笑言「妳媽到底訂了什麼給外公」、「可能要幫你添個舅舅阿姨」、「雖然會有陰影，其實滿厲害的」。

（Dcard）

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