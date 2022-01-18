漁護署人道毀滅全港寵物店倉鼠　強調更安全　網民批：好唔人道！

【倉鼠／人道處理／Delta變種病毒／漁護署】銅鑼灣寵物店Little Boss一名女職員確診帶有Delta變種病毒，源頭未明，而店內多個倉鼠樣本驗出新冠病毒，漁農自然護理署（漁護署）署長梁肇輝表示，全港售賣倉鼠寵物店需停業，而所有倉鼠將「人道處理」。而署方之後明言是「人道毀滅」，強調「為了公共衛生，毀滅（倉鼠）更安全，不怕病毒傳出去」。

消息一出即引來網民關注，批評「人道毀滅」做法，質問「又關倉鼠事？」，又反問「人類都感染，係咪都要人道啊？」



銅鑼灣寵物店Little Boss中11個倉鼠樣本驗出新冠肺炎病毒，雖然仍在調查，但漁農自然護理署決定全港售賣倉鼠寵物店需停業，出售的倉鼠亦會全部被檢走作檢測及「人道處理」。

銅鑼灣寵物店Little Boss一名女職員確診帶有Delta變種病毒，源頭未明，而店內多個倉鼠樣本驗出新冠病毒。（資料圖片）

究竟何謂「人道處理」，署方之後回應記者提問時明言是「人道毀滅」，直指「為了公共衛生，毀滅（倉鼠）更安全，不怕病毒傳出去」。

「人道毀滅」消息一出即引來網民批評，質問「點解唔醫啲倉鼠啊？」、「又關倉鼠事？」、「人類都感染，係咪都要人道啊？」、「又人道毀滅啦、倉鼠真係慘…」、「再見哈姆太郎」。亦有網民憂慮會措施會延至其他寵物，「等睇驗貓仔狗仔」、「幾時寵物都要打針」、「使唔使搵動物傳心師問下點解會中」。

也有網民支持政府決定，認為要保障公共衛生及安全。