上水多個貓樣本呈陽性　寵物9個感染徵狀要留神　漁護署教3招防範

【Omicron／Delta／寵物／貓／狗／倉鼠／症狀／徵狀】本港新冠肺炎疫情持續升溫，早前倉鼠因染新冠肺炎而被人道毀滅，引起關注。而漁護署最新表示，兩隻交到該署、居於上水的混種短毛貓，其樣本對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。截至昨日（2月5日），共有9隻狗隻及10隻貓隻樣本，對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。

過往不時傳出動物感染新冠肺炎病毒個案，美國疾病控制及預防中心（CDC）列出寵物感染新冠肺炎病毒9大症狀，如果你的寵物有這些症狀就要留神了。



消息稱，Little Boss銅鑼灣店倉鼠樣本驗出Delta病毒。（張浩維攝）

根據美國疾病控制及預防中心（CDC），感染新冠肺炎病毒的寵物，可能有以下9個症狀：

1）發燒

2）咳嗽

3）呼吸困難或氣促

4）嗜睡（異常缺乏活力或遲鈍）

5）打噴嚏

6）流鼻涕

7）眼睛分泌物

8）嘔吐

9）腹瀉



美國疾病控制及預防中心指出，感染新冠肺炎病毒的寵物，大多數只是病情輕微並完全康復，重病個案極為罕見。

漁護署教3招防範

漁護署則提醒畜養寵物人士，須保持良好衞衛生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衛生，而身體不適者應避免與動物接觸；如發現寵物健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫意見。

漁護署又強調，不論任何情況，都不應棄養寵物。

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晚市禁堂食｜互動地圖即睇高危食肆、商場、強制檢測名單

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該地圖會定時更新，大家亦要時刻注意防疫！