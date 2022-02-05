上水多個貓樣本呈陽性　寵物9個感染徵狀要留神　漁護署教3招防範

【Omicron／Delta／寵物／貓／狗／倉鼠／症狀／徵狀】本港新冠肺炎疫情持續升溫，早前倉鼠因染新冠肺炎而被人道毀滅，引起關注。而漁護署最新表示，兩隻交到該署、居於上水的混種短毛貓，其樣本對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。截至昨日（2月5日），共有9隻狗隻及10隻貓隻樣本，對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。
過往不時傳出動物感染新冠肺炎病毒個案，美國疾病控制及預防中心（CDC）列出寵物感染新冠肺炎病毒9大症狀，如果你的寵物有這些症狀就要留神了。
根據美國疾病控制及預防中心（CDC），感染新冠肺炎病毒的寵物，可能有以下9個症狀：
1）發燒
2）咳嗽
3）呼吸困難或氣促
4）嗜睡（異常缺乏活力或遲鈍）
5）打噴嚏
6）流鼻涕
7）眼睛分泌物
8）嘔吐
9）腹瀉
美國疾病控制及預防中心指出，感染新冠肺炎病毒的寵物，大多數只是病情輕微並完全康復，重病個案極為罕見。
漁護署教3招防範
漁護署則提醒畜養寵物人士，須保持良好衞衛生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衛生，而身體不適者應避免與動物接觸；如發現寵物健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫意見。
漁護署又強調，不論任何情況，都不應棄養寵物。
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