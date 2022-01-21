前夫設Day@COLLAR跳舞片做手機鎖定畫面　網民：花式自殺｜附教學

【Live Wallpaper／Lock Screen／intoLive／Canvas／iPhone／iOS／Andriod／Samsung】又有前夫獻上花式自殺的方法！有前夫在facebook群組「前夫反擊戰」上發文，分享自己在iPhone上用ViuTV女團COLLAR成員Day許軼的決賽片段，作為Lock Screen畫面，旋即引來網民大讚，不過亦有人擔心他的安全，希望他可以定時報平安，笑言他有可能被迫轉用Nokia舊式手機。



前夫發文上載短片顯示他以Day參加全民造星4決賽時的短片做Lock Screen畫面，引來網民激讚及求教學。（facebook群組「前夫反擊戰」短片截圖）

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該名「前夫」早前發文，上載短片顯示他以Day參加全民造星4決賽時的短片做Lock Screen（鎖定熒幕）畫面，一開手機就看到Day勁歌熱舞，而且持續接近30秒。前夫表示，在他製作該個畫面時，曾經聽到妻子稱「之前又唔見你幫我整Mirror」。

前夫的作品引來網民激讚，但更多人擔心他的安危，「前夫預備好太座嗰份未先？未整小心爆Mon」、「可能嚟緊你就要被用返Nokia」、「花式自殺」。前夫在留言中回應指自己仍然安全，「不過啱啱被買多份保險受益人寫前妻」。

你又想同呢位前夫一樣直線挑機前妻？或者你係前妻唔想求前夫幫你整？立即睇以下呢個簡單教學就可以啦！

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