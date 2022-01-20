大水坑往大尾篤渡輪申請諮詢　可解塞車問題？網民1個原因唔buy

大美督（大尾篤）是假日熱門郊遊地點，加上龍尾泳灘去年啟用，汀角路擠塞情況令居民苦不堪言。有渡輪營辦商向運輸署申請加開1條新街渡航綫，將在周末及假日來往大水坑、馬料水同大美督3個地方，航線現正接受諮詢。消息一出即引起大埔居民熱議，有人贊成開辦新航線，「快喇，汀角路已經飽和」，但亦有人認為目前所定的時間表根本不足以解決塞車問題，反而只會吸引更多遊人「塞爆大美督」。



大美督（大尾篤）是假日熱門郊遊地點，加上龍尾泳灘去年啟用，汀角路擠塞情況令居民苦不堪言。（資料圖片）

正申請開辦的新航線由渡輪營辦商聲威實業提出，打算於星期六、日及公眾假期營運，頭班船會在早上11時由大水坑碼頭開出，尾班船下午6時由大美督開出，途徑馬料水，由馬料水至大美督約需30分鐘，大水坑至馬料水需時約15分鐘。單程收費為成人每位20元，3歲或以下的小童免費，每輛單車及寵物分別收費10元及20元。運輸署現正諮詢地區人士意見，諮詢期至本月月底。

申辦消息即引起網上熱議，不少網民對增加「水路出城」表示歡迎，認為此航線能減輕入大美督路段的負擔，「一早要咁做啦，做埋跨海大橋去馬鞍山仲好」、「汀角路真係爆煲啦」、「起碼多一個選擇」。

惟亦有不少反對聲音，認為始終未能解決塞車問題，「個時間表完全唔關塞車時間事」、「11點先第一班，6點已經無船，有咩用？」、「只係六、日、公眾假期有船，都唔係減輕大美督一帶居民返工同放工可多個選擇」。有網民亦擔心開辦航線後大美督人流只會更多，「水路唔爆大美督爆」、「去碼頭可能都會塞車」、「擺明觀光船，到時大美督仲多人」、「塞車並非最大問題，遊人太多才是」。

有網民就認為可以先批出牌照，細節容後再調整，「先批，再調整下個時間」、「大美督條路係死路，喺大埔海濱公園有碼頭上落仲好啦」。

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