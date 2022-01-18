白鴿鳥類雀屎遺窗戶花槽掀衛生問題　網民$8.6買呢樣玩具即解決！

香港有不少雀鳥棲息，但遺下的鳥糞或多或少都會令人感到煩惱。網民陳小姐分享，指自己從淘寶以7元人民幣（約8.6港元）買入1隻老鷹風箏放在窗戶位置之後，成功將白鴒趕走，一勞永逸。帖文引來網民熱烈回應，大讚樓主方法低成本高效益，留言中亦有不少人說自己有使用類似方法，效果一樣好。



陳小姐在facebook群組上發文，指自己購買了1隻老鷹風箏以趕走經常來訪的白鴿。（陳小姐提供）

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陳小姐在facebook群組「淘寶開心share」上發文，稱「之前啲白鴿日日飛嚟花糟位痾屎」，於是從淘寶購買1隻老鷹風箏，吊在冷氣機底位置，至今已經3日「真係有啲用，唔敢再飛嚟花槽位」。陳小姐向《香港01》表示，她購買的風箏每隻只需7元人民幣（約8.6港元），「另一隻掛咗喺房嘅冷氣機底，跟住啲白鴿唔敢再飛去個冷氣機頂到」。

帖文發出不足5個小時，截至下午1時許已經有近4000個讚好，網民都大讚方法好之餘對雀鳥們亦都友善，「靠嚇好好，好友善」、「你好叻呀」、「我返去都試下先」。不少人都指自己有使用類似方法，成功趕走經常來訪的雀鳥，「我之前喺街邊買咗隻玩具麻鷹，入電識郁識叫，吊喺天台，雀仔無再飛入嚟」、「娘家就咁掛隻恐龍喺窗都嚇到白鴿」、「我喺天台就淘咗貓頭鷹和假貓來阻嚇雀仔和老鼠來偷食我啲菜」。

（facebook群組「淘寶開心share」）

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