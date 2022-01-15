觀塘迴旋處現露營帳篷　網民笑做人肉吸塵機齊猜原因：隔離營？

第五波新冠肺炎疫情侵襲本港，很多體育處所和娛樂場所都繼續關閉，露營成了新興活動，每逢假日不少營地都爆滿！有網民近日就發現，有人竟在觀塘1個迴旋處草坪上露營。奇特照片笑爆網民，不少人都指該處車多廢氣多，「肯定做咗人肉吸塵機」，又指露營友果然無孔不入，又齊齊猜想到該處紮營的原因，甚至懷疑是「自製隔離營」。



從照片可見，在觀塘碼頭附近的迴旋處草坪上，竟然出現1個藍色的露營帳篷。（FB「香港人露營分享谷」/Annon Ng）

有網民在facebook群組「香港人露營分享谷」中貼出照片，並問「邊位谷友？」。從照片可見，在觀塘碼頭附近的迴旋處草坪上，竟然出現1個藍色的露營帳篷，相信有人在紮營停留。

其他谷友都拍到，有人在迴旋處草坪上紮營。（FB「香港人露營分享谷」/Winly Lee）

照片引起露營谷友熱議，並轉發至其他群組，不少人都被這景象嚇壞，指該處車流量高，又嘈又大塵，「佢肯定做咗人肉吸塵機，最好瞓返幾個月，再照下個肺」；有網民就猜想在此處紮營的原因，「觀塘塞車返唔到屋企」、「自製隔離營」；有人就笑言香港果然有「土地問題（草地）」，又指這是「完美演繹只要你不尷尬，尷尬就係別人」。不過有網民就估計，可能是統計員正在該位置進行道路偵測，帳篷則用來擺放物品工具。

同場加映：孤男寡女到野外露營，還要是曖昧對象，當然會令人無限幻想。有男網民日前發文，指一位曖昧已久的女生相約於上周嚴寒日子露營，本來血氣方剛的樓主都有所準備，不過約會過程卻不如想像中發展，事後更被女生讚「真男人」，但他卻形容自己是「懦夫」，令網民爆笑住安慰。



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