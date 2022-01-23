新婚妻煮出「深綠粥水」 夫羞答：她第一次做飯　網民竟暖心鼓勵

妻子貢獻餐桌上的「第一次」，識做的丈夫定必雙目落淚說好吃。內地網傳影片，河北有人夫吃妻子煮的晚餐時，攪動一碗綠色汁液，裏面可見有些米和紫色塊狀物，看起來頗為惡心。不過，當事人接受內媒訪問時，完全處於幸福滿瀉的狀態，原來兩口子結婚不久，那是妻子煮給他吃的「紫薯小米粥」，羞答那是老婆第一次煮飯，為表支持他全部都吃光了。網民意外未有嘲諷新手人妻的廚藝，竟鼓勵道「願意做就是好事情」，又笑言妻子還願意為他學做飯，「開心死你了」。



網民說妻子煮了綠色的紫薯粥給他吃，原來那是妻子第一次做飯。（微博影片截圖）

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居於河北石家莊的呂先生，日前上傳1段吃住家飯的影片，片中他用筷子攪動一碗綠色液體，裏面有米和很多紫色塊狀物，看起來像是綠色的粥。除了粥，枱上還放了炒豆角和炒青瓜，頗為清淡健康。

呂先生接受內媒訪問稱，他們兩口子剛剛在「臘八」（1月10）成婚，妻子日前煮晚飯時將「紫薯小米粥」煮成了綠色，煮時還問他放不放花生，他說「放吧」，其後可能出現化學反應，兩人也不清楚為什麼變色。呂男笑言妻子以前從未煮過飯，「這是第一次做飯」，雖然「綠粥」看起來嚇人，但他還是把粥全部喝光了，味道怎樣他沒說，但一定喝得很幸福，「吃了呀，老婆做的飯能不吃嗎？」。

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不少網民指，紫薯粥煮成綠色不是新鮮事，因為紫薯有豐富花青素，會根據酸鹼度變色，在酸性環境會釋出紫紅色、鹼性環境會偏藍色。變綠通常因為接觸到鹼性物質，例如自來水，進食不影響健康，「紫薯粥放涼了就是這顏色了」、「這種粥我也煮過，倒也好喝」。

留言又大讚妻子願意學煮飯是好事，「還有女的願意做飯，就開心死你了」。更有女網民「警告」，如果有丈夫要嫌棄妻子做的飯，大可以自己動手做，「老公吃不下建議自己做」、「意思就是，女的結婚後就要被迫做飯」。見到粥煮成綠色，還有壞心眼網民惡趣味留言：「大郎，喝粥了。」

（綜合）