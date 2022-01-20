殺鼠令｜阿媽趁阿女返工擅棄2隻倉鼠　美孚女急求街坊助尋鼠

【新冠肺炎／殺鼠令／Delta病毒／倉鼠】銅鑼灣寵物店Little Boss先後有1名女店員及1名女顧客確診新冠肺炎，涉及Delta變種病毒，有倉鼠被驗出對病毒呈陽性，政府決定撲殺全港寵物店倉鼠，又強烈建議市民交出去年12月22日後購買的倉鼠。「殺鼠令」一出引起全城關注，即使早於上述日期前帶回家飼養的倉鼠，亦有不少飼主考慮棄養。有美孚居民在網上發文，指母親趁她上班期間擅自丟掉家中2隻倉鼠，暫時只尋回1隻，希望街坊能夠幫忙尋鼠。



有美孚居民在網上發文，指母親趁她上班期間擅自丟掉家中2隻倉鼠，暫時只尋回1隻，希望街坊能夠幫手尋鼠。（FB「Mei Foo 美孚」圖片）

該女生昨日（19日）在facebook群組「Mei Foo 美孚」發「求救文」，指母親「因為無知」，趁她上班期間將她飼養的2隻倉鼠，連膠籠一同丟棄，目前已尋回其中1隻，另1隻則不知所蹤，相信是在荔灣花園附近，故希望美孚街坊可以伸出援手。

不少網民都立即幫樓主「推文」，呼籲其他街坊留意，「希望搵得返啦」，有好心人昨晚亦有所行動，到附近一帶搜索了1小時，但還是未有發現。有網民批評樓主媽媽過份，「點都應該由主人決定」，又指可能她太擔心疫情，「剩係聽到一啲（新聞）就驚」、「本身喺屋企好地地，而家掉咗出街咪仲驚」。有網民就呼籲大家收好自己的寵物，「通常啲老人家都係會咁樣做」。

同場加映：倉鼠養逾2個月女友欲棄養 港男批不重視生命願接收：冇腦冇愛心

有港男在討論區上發文，稱女友的倉鼠已經飼養超過2個月，但爆出倉鼠染疫事件後就擔心家中倉鼠會感染肺炎，「屋企人都叫佢唔好養」。女友多次重覆想法後港男不勝其煩，說「唔想養咪我幫你養囉」，不料女友立即答好，令港男狠批她不重視生命，擔心女友未來對待小朋友的態度。

