倉鼠養逾2個月女友欲棄養　港男批不重視生命願接收：冇腦冇愛心

寵物店「Little Boss」出現2宗涉店員及客人的確診之後，多個倉鼠樣本亦都驗出帶有病毒，政府因而下令人道處理全港約2000隻倉鼠和小動物，並呼籲市民將12月22日之後從全港寵物店購買的倉鼠，交給政府作人道處理。

倉鼠染疫引發棄養潮，即使將倉鼠帶回家的日期早於12月22日，亦都有不少飼主棄養。有港男在討論區上發文，稱女友的倉鼠已經飼養超過2個月，但爆出倉鼠染疫事件後就擔心家中倉鼠會感染肺炎，「屋企人都叫佢唔好養」。女友多次重覆想法後港男不勝其煩，說「唔想養咪我幫你養囉」，不料女友立即答好，令港男狠批她不重視生命，擔心女友未來對待小朋友的態度。



漁護署於1月19日，到全港有售倉鼠寵物店，撲殺倉鼠及檢取其他同場動物的樣本。 (盧翊銘攝)

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港男在香港討論區上發文，分享自己與女友因為棄養倉鼠而吵架的經過，狠批女友借倉鼠染疫事件棄養倉鼠，內心原本已經不想繼續飼養下去，實際上與疫情根本無關：

港男在討論區發出的帖文內容 ▼ ▼ ▼



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有市民前往位於沙田的漁護署新界南動物管理中心交出倉鼠 ▼ ▼ ▼



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有網民認同女友指「政府政策，佢唔養你又話冇愛心，政府咁樣做都係有理由嘅」，但大部分網民都批評女友只是藉故棄養，「佢借啲意唔想養啫」、「佢唔放心擺隻倉鼠喺自己屋企，擺你屋企萬一影響到你或你屋企咁點算呢？」、「養咗2個幾月大吉利是講句，係中都中咗啦」、「隻倉鼠會中咗傳畀佢同佢屋企人，佢哋都早就中晒，仲要過晒21日添」、「新買就驚啫，養開有事已經中咗啦，我就一定唔捨得畀人」。

（香港討論區）

同場加映：Delta｜倉鼠樣本初步陽性 恐爆動物傳人 寵物9個感染症狀要留神



Delta｜倉鼠樣本初步陽性 恐爆動物傳人 寵物9個感染症狀要留神

根據美國疾病控制及預防中心（CDC），感染新冠肺炎病毒的寵物，可能有以下9個症狀：

1）發燒

2）咳嗽

3）呼吸困難或氣促

4）嗜睡（異常缺乏活力或遲鈍）

5）打噴嚏

6）流鼻涕

7）眼睛分泌物

8）嘔吐

9）腹瀉



美國疾病控制及預防中心指出，感染新冠肺炎病毒的寵物，大多數只是病情輕微並完全康復，重病個案極為罕見。