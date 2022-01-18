倉鼠人道毀滅｜人道毀滅真係人道？漁護署人道處理方法一文看清

【倉鼠／人道處理／人道毀滅／Delta變種病毒／漁護署】銅鑼灣寵物店11個倉鼠樣本驗出新冠病毒，漁農自然護理署（漁護署）宣布，全港售賣倉鼠寵物店需停業，而所有倉鼠將「人道處理（人道毀滅）」，強調「為了公共衛生，毀滅（倉鼠）更安全，不怕病毒傳出去」。

究竟「人道毀滅」有幾「人道」？漁護署目前又是如何執行動物「人道毀滅」？



銅鑼灣寵物店11個倉鼠樣本驗出新冠病毒。（張浩維攝）

「人道毀滅」又稱「動物安樂死」，意指以最低受痛苦程度把動物生命「人為地結束」，一般認為較「人道」。

漁護署怎樣執行人道毀滅？

根據漁護署回覆立法會提問，漁護署有就「人道毀滅動物」訂立實務指引，供相關職員及獸醫依循，包括「人道毀滅動物」過程中，最少會有一名農林督察及一名獸醫一同參與。

執行「人道毀滅」時，漁護署會使用注射性麻醉藥為動物進行人道毀滅，注射部位由獸醫視乎情況而定，一般會先在肌肉（大腿或臀部）注射，再於心臟注射。

去年，漁護署宣布定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，減少野豬數目及野豬滋擾，當時就有關注組批評做法，指「人道毀滅」從來不人道，只是剝奪無辜動物生命。

網民：點解唔醫啲倉鼠啊？

示意圖。（資料圖片）

「人道毀滅」倉鼠消息一出，即引來網民指摘，質問「點解唔醫啲倉鼠啊？」、「又關倉鼠事？」、「人類都感染，係咪都要人道啊？」、「又人道毀滅啦、倉鼠真係慘…」、「再見哈姆太郎」。亦有網民憂慮會措施會延至其他寵物，「等睇驗貓仔狗仔」、「幾時寵物都要打針」、「使唔使搵動物傳心師問下點解會中」。

也有網民支持政府決定，認為要保障公共衛生及安全。