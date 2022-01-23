跟女友母女逛特賣場　男友成人肉ATM埋單4000元　追數變翻臉分手

所謂「數還數，路還路」，初交往的情侶帳目還是分明一點較好。台灣有男網民分享疑似「中伏」的感情經歷，指近日跟交往2個月的女友和其母親去特賣場購物，她倆買到整車滿滿的，而樓主只拿了2件貨品，惟結帳時女友和媽媽同時消失，他被迫先繳付了14,000元新台幣（下同，約3934港元），但事後追討女友竟馬上翻臉，說這麼少錢也要計較，樓主最終決心分手。不少網民都支持決定，認為他中了「感情詐騙」，甚至建議報警處理。



台男表示，在特賣場結帳時女友和媽媽同時消失，他被迫先繳付了14,000元新台幣，但事後追討女友竟馬上翻臉。（GettyImages）

該男網民在「爆料公社」發文，指日前帶女友和她媽媽去逛好市多特賣場，她們2人買了很多東西，把整個購物車都裝滿，而他只拿了刮鬍刀組和可樂。結帳時，台男以為是分開結帳，但女友此時卻拉着媽媽跑去買薄餅和牛肉捲，留下他一個人在排隊，眼看快排到時，即致電女友卻被掛電話，只能自己把那車東西先付錢了。

台男其後載她們回家，而一到女友家，她倆就開始搬東西，連刮鬍刀和可樂都搬下去，他急忙說那兩樣是自己的，但女友卻說可樂她也喜歡喝，故以為是買給她，而且她爸的刮鬍刀也剛好要換，「要我不要這麼小氣」。

台男忍着怒氣向她要回結帳的錢，沒料女友馬上翻臉，「說只買一萬多塊我也要跟她拿？」，令他再忍不住怒火問「那牛肉捲買了7個，總有我的吧？」，但女友卻說「我沒說要吃所以沒買我的」，聽完當場關車門駛走，對方亦沒有想留他的樣子。他又氣又無奈表示，逛特賣場卻幫人「買單」，兩手空空回家還付了14,000多元，自己卻只能吃泡麵，「剛認識2個月就給我搞這齣，看來也不用走下去了」。

不少網民看完都替樓主不值，支持他早早分手為妙，「當作看清一個人的真面目，連買東西的錢都要貪根本不適合在一起」、「又一個騙吃騙喝的家族，你該放生她了，白吃白喝也可以這麼的正大光明，臉皮還真的有夠厚」。有人就認為他真的中了感情詐騙，建議報警求助，「要她把這一萬4吐出來」。另有網民稱，樓主揭穿女友真面目時，應立即把商品搬回車上並退貨。

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