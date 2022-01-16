準女婿到女友家打麻雀連莊16鋪　準岳父出9次銃怒反枱：別來我家

農曆新年即將到來，在疫情可控下除了出遊、拜年等行程外，也有人會安排要和親朋好友來場麻雀聚會。最近有一名男網友分享，日前他到女友家中打牌，沒想到當下手氣太順，不但連莊到16，而且一家贏三家，女友父親期間還出了9次銃，最後忍不住翻桌罵人，氣到要他離開，事後還收到女友傳分手簡訊，讓他超級傻眼又無言。



樓主在臉書粉絲團「靠北女友my girl」發文，一開頭就直言，「一場麻雀，就可以看出女方家水平了」。他提到日前連假期間，被女友找去她家聚餐，酒足飯飽後難免有些消遣娛樂，對方家人提議打麻雀，沒想到打第一圈時，女友爸都無食餬，甚至還出了9次銃，女友弟也是出了好幾銃，嬸嬸也是小輸，打完第一圈呈現「一家贏三家」的局面。

男子稱說當時手氣太好連莊16鋪，女友父親連續9鋪出沖嬲到反枱。（圖／翻攝自facebook粉絲團「靠北女友my girl」）

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接著打到第二圈，樓主稱說當時自己運氣更好，不但連莊到16，過程中甚至還截了女友爸3鋪餬，對方疑似輸到生氣了，開始摔牌罵髒話，整個牌品極差，連女友弟弟也是一個樣。最後打到北風尾，男網友表示他食了一把小三元自摸，這時女友爸再也忍不住，不但整個人跳起來還質疑「你做牌（編按：出千）喔？」沒想到女友弟也在一旁附和。

看到眼下這個場面，樓主也火大了，整個人超不爽地回他們，「可憐啊！輸牌還輸人品，要不要教你打牌啊？」話才說完女友爸立馬反枱，女友見狀則和她媽媽立刻上前把她爸拉開，對方還狂嗆，「以後別來我家⋯⋯這種贏錢囂張的人以後會落魄撿角」；這下樓主也不甘示弱地說，「真的是笑死人，現在技不如人，嘴上倒是很神，一整個就是笑話！」隨後女友要他趕快離開，甚至還傳了簡訊提分手，這讓男方無奈地問，「我是哪裡做錯了嗎？也真的是無言的一家，打個300/100台幣輸那2萬多台幣（折合約港幣5600）叫成那樣真的可悲」。

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該篇分享一出，吸引近千則留言回應，絕大多數人都認為樓主做法實在太不明智，甚至還嗆說，「你也不惶多讓呀，就知道是女友的爸爸了，還口無遮攔」；還有人怪樓主不會做人，若真想一家親，還是會放水給女方家，讓彼此打個平手，可見你內心深處，也不是很愛你女友吧？

過來人揭暗黑秘密 也有網友調侃，「你就算被分手，也贏了2萬多元分手費」。不過也有許多人質疑，這篇發文的真實性，認為樓主連莊16把實在太誇張，當其他三家都睡著了嗎？而且以300/100台幣來算，這樣沒贏個10萬元台幣，騙人沒打過麻雀啊？

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】