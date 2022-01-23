寵物店貓狗賣不出有何下場？　網民猜送繁殖場　店員透露真相這樣

行過寵物店見到小貓小狗撲在玻璃板上問好，這些主動活潑的動物可能很快覓得主人，但那些個性沉靜、沒人看上的動物又會有何下場呢？有台灣網民在PTT發帖，指經過寵物店見到小貓小狗很可愛，但有些樣子的確比較不討喜，急問牠們賣不出有什麼下場？有人笑言「不要問，你會怕」，又說應該逃不過全部送去繁殖場的命運。有任職於寵物店的網民解答，貓狗賣不出最先是會減價，如果到了3歲都賣不出，可能會結紮後送人養或者自己養，再不行就會給同行做種公種母。



網民稱行過寵物店見到有些貓狗可能不太討喜，擔心牠們的下場會如何。（示意圖／Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

寵物領養能助動物到主人當然最好，但有不少人都喜歡特定品種，有些動物恐難被看上。台灣有網民日前在PTT討論區發文，稱經寵物店見到小貓和小狗很可愛，但也有一些樣子長得不太討喜，疑問：「貓狗小時候可愛賣相最好，但長期賣不出去長大的貓狗會怎處理？」

許多人認為寵物店沒可能「白養」牠們，可能都是逃不過繁殖場的命運，「應該全部都會被送到養殖場」、「直接走進去問」、「賣不出加價賣呀」，更有人惡趣味稱會被職員「吃掉」。

+ 7

後來有寵物店職員現身回覆，他說老闆娘自己設有貓舍，常常說「沒有賣不掉的貓，只有賣不掉的價」。寵物賣不出時第一種可能性是減價來賣，若果到3歲還是賣不出，會直接結紮送人或給同行當種公種母，如果是個性很好又很黏人的話，絕育後都自己養，「所有她養了49多隻廢貓（不用交配，負責吃和睡那種）」。

（PTT）

女狗主泰克莎早前帶愛犬Lucky到寵物店剪毛，但接回Lucky後竟發現牠一直「怒睥」自己，檢查狗狗特徵後才驚覺自己抱着的並非Lucky，揭發寵物店認錯狗。（fb「Tykesha Cherry」圖片）

同場加映：神犬救全家！狗狗半夜床上狂跳叫醒主人 揭一氧化碳洩漏險奪命



哈伯特家中的小奇洛斯早前晚上突然在他的床上跳來跳去，令他意識到家中出了問題，最終發現有一氧化碳洩漏，全家人得以保命。（YouTube頻道「WHO13」短片截圖）