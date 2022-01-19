港媽指控唐狗撲出咬傷女兒　網民列2點撐狗主　目擊者現身說法

與小孩或毛孩外出也要保持留心，網上流傳帖文，指有港媽指控1名狗主帶同兩隻唐狗到餐廳用膳時疏忽照顧，令其中1隻狗「撲出嚟咬到」女兒。事後狗主發文反駁，指抵達餐廳後已用狗帶固定兩隻狗狗於圍欄旁邊，事發時僅看到女童急步跑近狗隻，質疑港媽誇大言辭。帖文一出即獲瘋傳，不少網民認為事件屬可避免的意外，又列出2點質疑港媽說法，有事發時在場的食客其後也留言講述情況力撐唐狗。



有港媽發文稱女兒遭唐狗咬傷，指控狗主未有看管好寵物，惟網民看過狗主回應，反質疑港媽誇大事實。（facebook截圖）

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多個寵物及家長群組流傳帖文，內容關於1名港媽發文控訴女兒被唐狗咬傷以及狗主的回應。港媽指周日（16日）下午帶同女兒到錦上路一家餐廳午膳時，兩枱之外有1名女子帶同兩隻唐狗用餐，當女兒經過狗隻時，其中1隻狗「撲出嚟咬到」小朋友導致受傷。港媽批評狗隻「有攻擊性，但沒有戴口罩」，呼籲附近街坊小心。

事後被指寵物咬傷女童的狗主亦發文講述事發情況，反駁港媽說法，直斥對方「不斷講大話」。她指事發當日帶同兩隻狗狗到餐廳用膳，甫坐下便以短繩將狗綁好在圍欄，然後才點餐，「兩年來每次去都係一樣程序，因為我近視，要走近入口才看到當日午餐內容」。

過了不久，狗主看到港媽與數名親友帶同兩名年約6至7歲的女兒抵達餐廳，其中1名女童非常興奮，「不知何故急奔」跑經她和兩狗身邊，當時她已聽到一把女聲提醒女童「唔好跑咁近啲狗呀」。她認為家長已留意到女童的行為，而愛犬亦已固定於安全位置，於是繼續點用餐。

狗主指到達餐廳時已用短繩回定兩隻愛犬，質疑港媽不但沒有看管好女兒，反而「講大話」冤枉狗隻。（facebook截圖）

不過之後她突然見到女童再次跑過，「然後我就聽到妹妹大叫一聲，然後痛哭。我轉過身子，發現妹妹倒入親戚懷中大哭」。女童由家人檢查後，發現大腿內側的位置「擦了表皮，有1寸長瘀痕，也有大概直徑1cm的瘀傷」，港媽即要求帶女童到洗手間仔細檢查傷勢，又多次指手劃腳的大喊，「你隻狗咬人點解唔戴口罩呀？」、「我個女本來唔驚狗㗎！而家俾你隻狗害到驚狗喇！」、「你哋睇實呢個女人呀！唔好畀佢走呀！等陣同佢算賬呀！」。

狗主表示當時「還處於有點震驚的狀況」，只好返回座位等候。港媽與女童檢查過後，向她展示電話拍下的傷口相片，她當下承諾「會負責返醫藥費」，而港媽則指「都唔係錢嘅問題」，又指丈夫要求報警。如是者雙方等待警方及救護車到場，狗主稱自己如實向警員表示狗隻過往沒有咬人紀錄，便獲告知「漁護處會聯絡我」，記錄個人資料後便各自離開。

狗主直言事後感到低落，之後數天再到同一餐廳用餐時，有店員稱曾有食客表示看到女童先摸狗狗才會被咬，因此她希望尋回涉事食客還愛犬公道，又質疑港媽不但沒有看管好女兒，反而「講大話」誇大事實，「到底有無沒有盡責。為何容許小孩在餐廳裡面跑來跑去？不怕現場的滾水熱湯嗎？你明明看到小孩在大狗旁奔跑，為何沒有好好制止？大話講一百次，依舊是大話」。

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帖文獲網民瘋傳，不少網民也指出意外本來能夠避免，又列出兩點質疑港媽的說法。網民指出，狗主到場後已用短繩固定兩狗，反映她已盡其責任，質疑女童坐於兩枱之外，若非主動靠近狗隻，根本難以被「撲倒咬傷」，「條狗繩咁短，唔明點撲出嚟咬人？」；亦有人認為若食客說法屬實，便代表女童觸摸狗隻前未有詢問狗主同意，一旦發生意外亦不能怪人，反而是家長的責任，「點解唔教小朋友唔好亂掂啲貓狗，同埋保持安全距離」。

有自稱當日在場的食客亦留言講述情況，力證狗主到場後已用短繩固定兩狗，事發時「冇聽到有任何狗吠叫或突然發惡嘅聲音，只聽到妹妺突然大喊，佢阿媽亦好大聲話唔俾狗主走」。食客又指，餐廳內空間尚算寬敞，「女童就算行過都有相當距離，除非自己走埋去」，女童受傷後「衣服並冇任何血跡，佢仲向自己家姐發脾氣話『唔好煩我啦』，之後佢哋仲繼續食嘢，我心諗如果好嚴重，應該即時送院而唔係繼續食嘢」，而過程中兩狗一直「好乖咁坐喺主人旁」。

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帶小朋友外出，最怕他們活蹦亂跳吵鬧不堪，因而影響其他人。有網民就分享搭車經歷，大讚同車的1對父母教導有方，不但全程巴士一直看着2個小朋友，又非常有耐性地回答問題，當孩子不聽話讓音樂書太大聲時，會立即「採取行動」，軟硬兼施，讓樓主大讚該對父母懂得顧及他人感受之餘，又會適時指正小朋友。

