強制隔離獲派錢？保險公司資助$2000！須符1資格　即睇3步登記

【英國保誠／Omicron／Delta／強制檢疫／竹篙灣】Omicron及Delta襲港下本港疫情升溫，連日有不少人需送往竹篙灣檢疫中心強制檢疫，英國保誠推出「強制隔離‧全護資助」，一旦被界定為確診個案密切接觸者而要被送往政府指定檢疫中心或檢疫設施強制隔離，保誠會送出2000元資助，以分擔住宿所需物品開支，只要3個步驟就可以完成登記，但必須符合1個條件，即必須是現居於香港年滿18歲香港身份證持有人，登記期至2月28日。



英國保誠推出「強制隔離‧全護資助」，一旦被界定為確診個案密切接觸者而要被送往政府指定檢疫中心或檢疫設施強制隔離，保誠會送出2000元資助。（英國保誠）

英國保誠推出的「強制隔離‧全護資助」，客戶及非客戶都可以免費登記，一旦被界定為確診個案嘅密切接觸者而要被送往政府指定檢疫中心或檢疫設施強制隔離，就會獲2000元資助，即日起至2月28日可以下載Pulse app登記。

即睇簡單3步登記方法▼▼▼

資助詳情：

一筆過資助：2000港元

登記期：即⽇起至 2022 年 2 ⽉ 28 ⽇

登記資格：現居於香港年滿18歲香港身份證持有人

檢疫中心：竹篙灣檢疫中心，柴灣鯉魚門公園及度假村，及其他根據衛生防護中心公布的最新地點

其他須知：強制檢疫通知日必須於登記後的最少3日後，及2022年3月3日或之前

同場加映：沙田前區議員陳運通早前曾分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒：

