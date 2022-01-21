葵涌邨逸葵樓居民隔離5天　網民提3大問題：在職者應每天津貼$700

突然「封樓」居民定必措手不及！本港新冠肺炎變種病毒Omicron疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓相關個案今日（21日）已增至20宗確診，同邨映葵樓亦有清潔工初步確診。政府宣布逸葵樓今日起一連5日（21日至26日）原址圍封檢測，「封樓」消息一出網民提出了3大疑問，包括居民逃走、膳食及無法上班，除了一秒想起「粟米石頭飯」外，許多人擔心住戶多天無法上班，公屋戶多為基層人士，工作或難以在家工作（WFH），甚至從事日薪工作，「在職人士應該每日700（元）津貼」。不過許多人覺得政府不會提供補償，「物資當工錢」、「因為公屋好蝦啲」。



政府宣布逸葵樓圍封5日強檢，網民馬上提到逃走、膳食及上班問題，圖為早前政府專家顧問袁國勇到逸葵樓視察畫面。（廖雁雄攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

葵涌邨逸葵樓相關確診個案不斷擴大，至今約20宗確診，涉及12層合共13個不同座向單位。食衛局局長陳肇始宣布圍封逸葵樓5日，住戶要每日去臨時檢測站檢測，完成後要留在家中，表示措拖對防疫工作有重大作用，希望截斷隱形傳播鏈。

「封樓」措施引起網民關注，「又話打咗針可以回復正常？」。歸納網民意見，最關心的問題離不開3大方向，包括逃走、膳食以及香港人最重視的上班。有網民在討論區提到看電視直播時，留意到有居民想暫時離開，擔心圍封前已有住戶離去，「實有啲自私精聽到要圍封就唔返去」、「而家收工時段講個個去租酒店唔返屋企啦」。

即時有人重提「粟米石頭飯」。（資料圖片）

事實上房署有公屋住戶名冊，「公屋好難走」、「公屋房署有晒往戶資料，冇得走」，但有留言提及如果真的有住戶「逃走」，當局會如何處理，「有人逃走會唔會出通緝令？」、「啲看更要唔要都困5日？」。

+ 12

當局提到會為住戶提供食物，網民即時反應是「等睇投訴伙食差」。由於圍封期長達5日，網民認為居民們未必有足夠糧食，「真係要靠政府提供嘅食物」。網上瘋傳已久的「粟米石頭飯」又再出現，擔心居民可能要食「磚頭飯」、「斯巴達盾牌肉餅飯」。

返工問題多人討論，公屋住戶多數是基層人士，工種未必能在家工作（WFH），部份人可能「炒散」、做日薪工作維生，有網民認為「在職人士應該每日700（蚊）津貼」。也有人認為政府未必會為住戶提供補貼，「有物資畀你咪當工錢」、「係咪免租（公屋租金）5日先？都要交租㗎」，又笑言居民最擔心的應該都是上班問題，「黎生點返工」。甚至有網民將圍封措施和政府處理倉鼠問題的手法比較，揶揄「應該人道清拆逸葵樓」、「咁係咪叫人道處理？ 」。

（綜合）

逸葵樓2700居民禁足5天成本港首例 網民最關注居民點返工