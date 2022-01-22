映葵樓逸葵樓圍封5天！網民質疑為何不「封邨」　提2屋邨或較高危

本港新冠肺炎變種病毒Omicron疫情嚴峻，葵涌邨疫情大爆發，特首林鄭月娥指涉及葵涌邨的確診個案已破百宗，宣布除逸葵樓外，映葵樓今日（22）日起亦要圍封檢測5天。葵涌邨共有16幢大廈，現時「封樓」不「封邨」，引來許多網民質疑，直言疫情可能已經波及附近屋邨，而且公屋設計既密集又「門對門」，很容早令病毒擴散。雖然有網民提醒未被圍封的葵涌邨居民應盡早「落街買餸」，但有人認為居民可能會轉到荃灣區買餸，亦會增加病毒傳播風險。

有網民提到葵涌邨其實很接近另外2個大型屋邨，居民共用交通工具和設施，包括大窩口邨及葵盛邨（葵盛東邨、葵盛西邨），「嗰一區嘅人搭車都係一齊」，故該2屋邨或較高危。

不過，亦有網民提出不同意見，認為自己先要做好防疫措施，並配合檢測找出病患，而且對新冠肺炎毋須過於恐慌，現時毋須大規模封邨或封區，「大家不如打疫苗自保好過啦」。



映葵樓有居民因封樓被禁足強制檢疫而大為鼓譟。（劉漢櫂攝）

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政府繼昨宣布圍封逸葵樓5天後，今日再宣布映葵樓亦有同樣，不少網民支持決定，甚至質疑為何不「封邨」，認為昨日才封樓已經遲了一步，指Omicron傳染力之強，可能「搭個lift已經中哂」，「真係好誇張，一條邨已經過百，想當年第四波最高都係全港180」。

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現時葵涌邨2棟大廈已經有多個確診個案，網民認為可能已擴散到周邊地區，「隔離邨都波及」，「公屋設計人口密集，老人家防疫意識又差，有啲打左針就自覺百毒不侵，係公園hea又煙又賭錢」。而且公屋門對門設計，通風雖好，「不過一中就對面屋都中埋」。有留言提到葵涌邨多人確診，如果有確診者曾去多人密集地方吃東西，後果不堪設想，「如果有1個去咗葵涌廣場3樓食小食 …」。

網民批評政府「封得太遲」，可能有已出現數條傳播鏈，更有激進意見認為要「封葵涌區」，尤其與葵涌邨接近的大窩口邨及葵盛邨（葵禮東邨、葵盛西邨），因為3條邨其實共用很多公共交通工具及設施，「好心成個區封，葵涌邨、大窩口邨，連埋葵盛封晒，佢嗰一區嘅人搭車都係一齊，又經常區內走動」。

封與不封，討論者可能都是「局外人」。有居於葵涌邨的網民發文，稱「我都好驚，有咩可以做？屋企仲有小朋友」，有街坊說政府行動前已經不敢去樓下惠康購買日用品，轉到荃灣的百佳入貨，也有人安慰說若然要封「留在家中比去竹篙灣好」、「乖乖留家5日點都好過去啲陌生環境」。

亦有網民為政府「遲封」護航，因為確診數不高的情況下封邨，「如果成個邨封到頭來冇擴散咪俾人罵」，隨時引起反彈。事實上，葵涌邨被封樓後，確有住戶對安排感到不滿，甚至有人企圖逃走，但終被截回。有網民認為全港巿民都不應獨善其身，「今日圍封葵涌邨，聽日可能圍封你屋企」，又指注射疫苗有助預防新冠肺炎及減低重症機會，與其要求封區封邨，不如早打疫苗自保更實際，「英國係因為高注射率，加上好多人染過疫，先至可以當係風土病解除防疫措施，香港接種率未夠呀」。

（綜合）

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