英國租樓要付留位訂金／Holding Deposit？Q&A解釋業主及租戶權責

文：英倫冒險號

在英國租屋，在睇樓之後，如果真的有意承租，租客就需要繳付「留位訂金」（Holding Deposit）。那麼，什麼是Holding Deposit？需要繳付多少？什麼情況下不可以取回Holding Deposit？在什麼情況下可以取回？



在英國有意承租時，租客就需要支付Holding Deposit，以預留物業。（GettyImages）

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什麼是Holding Deposit？

Holding Deposit是向業主或者租務代理繳付的費用，用作預留物業。業主或租務代理在收到Holding Deposit後，就應該暫停宣傳租盤，認真考慮並處理你的租賃申請，並在15日（或雙方同意的期限）內和你簽署正式租約，這個期限稱為Deadline for Agreement。

需要繳付多少？

至於金額，根據法例規定，由2019年6月1日開始，Holding Deposit的最高金額為「月租 x 12 ÷ 52」，也就是1個星期的租金，多於1個星期是不被容許的。

Holding Deposit的最高金額為1個星期的租金，而且不能多於1星期。（GettyImages）

什麼情況下不可以取回Holding Deposit？

假如租客在繳付Holding Deposit後，基於各種理由（例如找到第二個更為心儀的租盤）決定不租用該物業、被認為誤導業主（Misled the Landlord），或無法通過Right to Rent（租賃權）測試，業主便有權沒收該筆費用，基本上除了以上3個理由外，業主不可以沒收Holding Deposit。

何謂誤導業主？之前提過，在做Reference Check 時，一般會檢查工作證明或者僱員記錄、當前業主或前業主的推薦、信用記錄，如果租客虛報自己的薪酬，或者曾經收過CCJ（County Court Judgments）但未有告知，都構成誤導之嫌。

什麼情況下可以取回Holding Deposit？

聽起來似乎對業主相當有利，然而，有某些情況下，租客是可以取回Holding Deposit的。如果順利租到物業，業主將於7天內退回Holding Deposit，或直接在租屋訂金／首期租金中減去Holding Deposit的金額。

同理，如果業主在處理租賃申請期間，決定不將物業租給你，或沒法在指定期限內回覆，便需要在7天內把Holding Deposit退回。

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