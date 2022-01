英國租樓Reference Check要睇3種證明　初到埗無法證明或要咁做

文:英倫冒險號

租務市場從來都是雙向的,莫道你在選擇人,人亦能選擇你,業主要證明單位適合居住,租客亦要證明自己是良好租客。在英國租樓,Reference Check(背景調查)就是其中的必要程序。



英國租樓時,業主會向租客進行Reference Check,當中包括檢查數份文件。(GettyImages)

在決定租樓及繳交Holding Deposit(訂房按金)後,經紀或業主就會要求屋內每一位十八歲以上的成年人進行Reference Check,一般包括審查合法居留權認證、工作證明、前業主證明。

合法居留權認證(Right to rent check)

這是最重要一步,因為業主只可以出租予有在英國有合法居留權的人,否則就是違反了移民法(Immigration Act 2014)。順道一提,根據英國內政部在2021年12月17日的最新指引,任何持有Biometric Residence Card (BRC)、Biometric Residence Permit (BRP)、Frontier Worker Permit (FWP) 者,由2022年4月6日起,只可以透過內政部的網上系統申請居住權的證明代碼,業主不准再接受任何實體文件證明。(From 6 April 2022, BRC, BRP and FWP holders will evidence their right to rent using the Home Office online service only, presentation of a physical document will no longer be acceptable.)

英國物業業主只將出租予有在英國有合法居留權的人。(GettyImages)

工作證明或者僱員記錄

準時交租是租客的基本責任,提供工作證明(employment reference),列明職業、就職年期、人工等,就是證明自己有能力承擔租金,讓業主安心。如果是自僱人士,則可能要提供Trading Accounts(交易帳戶)及Accountant's Reference(會計師參考)的副本,以茲證明收入情況。

當前業主或前業主的推薦

以往租務記錄、租住情況,反映你是否可信的租客。

如果業主急於出租物業,未必會查看租客的信用紀錄。(GettyImages)

此外,亦有機會要提供信用記錄,亦就是Credit Checks。這取決於業主,因為過程需時比較麻煩,如果心急想盡快出租,則未必會做信用記錄檢查。

初到英國者,實在難以提供工作和前業主等證明,則要提供銀行現金記錄,表明有能力預先繳交六至十二個月租金以去「通過」Reference Check。

乍聽起來好像頗為麻煩,不過易地而處,投資買樓,最擔心也是遇上「租霸」,假設自己是業主,亦不想租客來歷不明,如果事前做好詳情調查,自然安寢無憂。

作者facebook專頁:按此

作者簡介:



英倫冒險號。一群移居英國多年的香港人,熱衷於分享關於英國的一切。



(文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見,不代表《香港01》立場。)