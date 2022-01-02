英國租樓Reference Check要睇3種證明　初到埗無法證明或要咁做

文：英倫冒險號

租務市場從來都是雙向的，莫道你在選擇人，人亦能選擇你，業主要證明單位適合居住，租客亦要證明自己是良好租客。在英國租樓，Reference Check（背景調查）就是其中的必要程序。



英國租樓時，業主會向租客進行Reference Check，當中包括檢查數份文件。（GettyImages）

在決定租樓及繳交Holding Deposit（訂房按金）後，經紀或業主就會要求屋內每一位十八歲以上的成年人進行Reference Check，一般包括審查合法居留權認證、工作證明、前業主證明。

合法居留權認證（Right to rent check）

這是最重要一步，因為業主只可以出租予有在英國有合法居留權的人，否則就是違反了移民法（Immigration Act 2014）。順道一提，根據英國內政部在2021年12月17日的最新指引，任何持有Biometric Residence Card (BRC)、Biometric Residence Permit (BRP)、Frontier Worker Permit (FWP) 者，由2022年4月6日起，只可以透過內政部的網上系統申請居住權的證明代碼，業主不准再接受任何實體文件證明。（From 6 April 2022, BRC, BRP and FWP holders will evidence their right to rent using the Home Office online service only, presentation of a physical document will no longer be acceptable.）

英國物業業主只將出租予有在英國有合法居留權的人。（GettyImages）

工作證明或者僱員記錄

準時交租是租客的基本責任，提供工作證明（employment reference），列明職業、就職年期、人工等，就是證明自己有能力承擔租金，讓業主安心。如果是自僱人士，則可能要提供Trading Accounts（交易帳戶）及Accountant's Reference（會計師參考）的副本，以茲證明收入情況。

當前業主或前業主的推薦

以往租務記錄、租住情況，反映你是否可信的租客。

如果業主急於出租物業，未必會查看租客的信用紀錄。（GettyImages）

此外，亦有機會要提供信用記錄，亦就是Credit Checks。這取決於業主，因為過程需時比較麻煩，如果心急想盡快出租，則未必會做信用記錄檢查。

初到英國者，實在難以提供工作和前業主等證明，則要提供銀行現金記錄，表明有能力預先繳交六至十二個月租金以去「通過」Reference Check。

乍聽起來好像頗為麻煩，不過易地而處，投資買樓，最擔心也是遇上「租霸」，假設自己是業主，亦不想租客來歷不明，如果事前做好詳情調查，自然安寢無憂。

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