14歲囡怕打針　港媽問應否強迫接種疫苗：乜方法都用盡，軟硬兼施

復必泰及科興疫苗的最低接種年齡調低至5歲後，不少家長都為子女安排接種新冠肺炎疫苗。有港媽在討論區上發文，稱14歲的女兒一直害怕打針，「啲醫生護士都驚咗佢」，雖然她希望女兒注射疫苗但「佢（女兒）打死都唔去」，即使平時喜歡與家人出街，亦都突然變得只想留在家中，「我見到佢咁樣都唔知點算好，我都唔知要唔要再逼佢好」，更認為已經失去女兒的信任。有網民認為女兒有一定年紀，無法強迫，但亦有人表示如果只是怕打針可以用強迫手法解決。



有港媽表示，一直害怕打針的女兒不願接種新冠肺炎疫苗，於是猶豫是否應該逼女兒打針。（資料圖片／孔繁栩攝）

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港媽在親子王國討論區上發文，稱女兒自小害怕打針，「年年去打流感針時都嗌到成間診所都聽到，啲醫生護士都驚咗佢」，至今14歲雖然可以接種新冠疫苗，但一直堅持拒絕打針，「乜方法都用盡，軟硬兼施」，「試過呃佢話去食下午茶，實際係帶佢去打針，被佢識破咗」、「我又話佢唔打針就丟晒佢啲公仔同裙，佢都唔肯去」。

港媽又指，自政府宣布疫苗氣泡下沒有接種疫苗將不可以堂食後，女兒就終日悶悶不落，即使平時最喜歡與家人外出亦都變成只留在家中，令她束手無策，又不知道是否應該繼續逼女兒打針。最後港媽在留言中提到女兒性格單純，「我見上年都呃到佢，咪打算再呃佢囉，點知被佢識穿」，認為已經失去女兒的信任，即使叫她一起去超市亦都不願意。

港媽表示，疑似因為欺騙女兒去打針，令她失去女兒對她的信任。（GettyImages）

有網民認為不少中學生因為政府原因而集體不接種疫苗，「但如果只是怕打針我覺得可以逼佢去」。另外一派留言就認為社會環境始終會令她想接種疫苗，「畀我唔會理佢，咪由佢無堂食，第日一家人出街食飯由佢喺屋企」、「我無逼個囡打，佢自己話打，因為佢同學和好朋友都打咗，佢自然跟大隊要求打針，朋輩影響」、「唔使逼，等佢試下入唔到餐廳及娛樂場所佢最終可能會要求打」。不過亦有部份留言表示，如果女兒本身都驚打針就不能逼她，「有啲人真係好怕打針，見針就暈」、「14歲，無謂逼」。

（親子王國討論區）

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