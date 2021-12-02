Omicron｜打2針疫苗不足以應付變種病毒？關於第3針你要知道的事

【Omicron／第3針】為防堵陸續出現的新冠肺炎變異株，世界各地加快第三劑接種腳步，台灣中央疫情指揮中心規畫最快一月施打。



台大醫院家醫科主治醫生何忠祐提醒，目前世界各地皆重第三劑疫苗多選擇mRNA疫苗，接種第三劑與第二劑症狀雷同，接種前仍考慮是否有疫苗過敏及高感染風險者。

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Q：打完二劑疫苗足以應付病毒嗎？為什麼要施打第三劑疫苗？

何忠祐指出，即使已接種完整兩劑疫苗，疫苗的保護力仍會隨著時間逐漸下降，因此根據國際趨勢仍規畫施打第三劑加強針。他列舉，美國研究，在接種BNT疫苗過了六個月，保護力從86.9%下降到43.3%，莫德納疫苗則從89.2%下降到58.0%，嬌生疫苗從86.4%下降幅度最大到13.1%。

另一篇英國研究也指出，AZ的疫苗保護力過了四個月也會有顯著下降。同時，疫苗對Delta變異株的保護力同樣會逐漸下降，研究指出，經過四個月，BNT疫苗對Delta的保護力從93%下降到53%，可能會產生突破性感染以及病毒傳播增加。

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Q：怎麼樣的人需要施打第三劑疫苗？

何忠祐說，施打第三劑疫苗能夠提供較好保護力，包含以色列、英國、美國對第三劑BNT的研究中，皆顯示可有效預防重症(92%)、減少住院(95%)以及死亡率(81%)，且認為年長者、高風險以及高接觸族群，建議追加第三劑疫苗，讓免疫反應更持久，達到更好的保護效果。

Q：第三劑應該間隔多久？有無年齡或族群限制？打什麼品牌的疫苗好？

以加拿大來說，凡18歲以上，完整接種疫苗滿六個月，即可接種第三劑選擇莫德納或BNT疫苗，且針對前兩劑施打AZ疫苗者，只要沒有禁忌症，建議第三劑施打Moderna或是BNT。除非有禁忌症，第三劑可考慮再次施打AZ。

而美國現行政策中，同樣可於完整接種六個月後，接種任兩款mRNA疫苗，作為第三劑，但對象分為「應接種對象」為50歲以上或是18歲以上居住在長照機構，而18歲以上一般族群則「可考慮施打」。

最後英國政策指出，第三劑品牌及間隔時間與加拿大、美國相同，其建議接種對象：40歲以上、16歲以上重症高風險族群、16歲以上長照機構居住者、同住人是染疫高風險者等。

Q：打第三劑會不會有副作用？

何忠祐表示，施打三劑Moderna副作用的發生率，與第二劑雷同。但局部副作用(84.7% )較第二劑略高(83.5%)，但全身性副作用(79.0%)較第二劑略低(81.3%)，

至於施打三劑BNT疫苗，同樣局部副作用(74.1%)較第二劑略高(71.7%)，但全身性副作用(69.2%)較第二劑略低(71.7%)

他指出，施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見副作用有注射處疼痛持續1-2天、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

Q：台灣現行第三劑政策是什麼？

台灣中央疫情指揮中心自11月29日公布第三劑施打政策，要與第二劑間隔至少六個月，最快明年一月一日實施。將比照美國設立應接種對象，為65歲以上、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者(第九類對象)。

至於一般18歲以上市民，經當地醫生評估後可考慮接種，何忠佑表示，第三劑除非有mRNA疫苗禁忌症，目前多數國家都是建議打mRNA，至於施打何種mRNA差異不大，需要考慮疫苗供貨情形為主。

台灣內已經有七成七人口完成第一劑接種，五成四完成第二劑，他也提醒，根據國際現行政策可發現施打第三劑疫苗將成為未來對抗病毒的趨勢，建議尚未接種第二劑疫苗的市民盡早完成疫苗施打。

市民在評估自己是否適合施打第三劑時，可以考量自身染疫風險、是否屬於重症高風險族群、對副作用耐受度、是否有不適合接種疫苗的情形、是否有疫苗禁忌症等因素，必要時可以諮詢信賴的醫生。

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