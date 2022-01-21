Omicron｜疫苗無效嗎？英國專家揭打針後仍有「9大症狀」恐已確診

【Omicron／新冠疫苗】新冠疫情已在全球肆虐逾2年，不同的變種病毒也來來去去，而每個變種病毒帶來的症狀和病情嚴重程度也都略有不同，加上現在多數的人都已完整接種2劑疫苗，導致患者在染疫後，難以分辨自己是否染上Omicron。英國ZOE公司的新冠研究小組最近總結，接種後依舊染疫的Omicron患者通常會出現「9大症狀」。



【圖輯】接種新冠疫苗仍出現這9大症狀患已確診Omicron！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據《鏡報》報導，ZOE公司的Tim Spector指出，研究人員分析了ZOE旗下新冠APP取得的4.8億份報告後發現，隨著病毒的進化，它所產生的症狀也略有不同，「我們早在2020年就清楚知道，新冠原病毒和Alpha變種病毒的3種常見症狀為咳嗽、發燒和嗅覺喪失，然而在Delta出現後，染疫者的症狀就開始有了轉變」。

他補充，「Delta病毒的症狀開始有點接近感冒，患者會流鼻涕、喉嚨痛、持續打噴嚏、頭痛、咳嗽等，這些症狀尤其在打過疫苗的人身上更為常見，反而噁心、肌肉痠痛、腹瀉等症狀減少了。」如今，Omicron已成為了新的主流病毒株，不過這種病毒的症狀越來越像普通感冒，加上多數人已完整接種2劑疫苗，導致患者在感染Omicron後，難以分辨自己出現的是否為Omicron症狀。

【相關圖輯】Level3口罩防不了Omicron 又不想戴N95？美傳染病專家教這樣自保（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

英國ZOE公司的新冠研究小組最近統計了所有Omicron突破性感染案例後，總結出接種後依舊染疫的Omicron患者通常會出現以下「9大症狀」：

1. 流鼻涕

2. 喉嚨痛

3. 打噴嚏

4. 頭痛

5. 咳嗽

6. 噁心想吐

7. 肌肉痠痛

8. 腹瀉

9. 皮疹



報導稱，並不是所有人在感染Omicron後，都會出現以上9大症狀，而這9項當然也不是唯一的判斷標準，但一旦你發現自己出現了上述症狀，就應該要盡快去篩檢，以免感染了Omicron而不自知。

【同場加映】內地增87確診55本土！印度神童預言未來5月極危險 注意4關鍵時間（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】