女朋友住葵涌　港男憂染疫拒見面被鬧爆：其實我只係驚中招

本港新冠肺炎疫情持續，葵涌邨與大窩口邨接連發現染疫個案，居民須接受強制檢測或禁足。葵涌成為重災區，1名男子近日就在討論區發文，表示女朋友居於葵涌，他擔心有感染風險而拒絕見面，但被女友批評指為不想約會找藉口，讓他不禁慨嘆「呢個時勢唔見佢都好正常啫」。



1名男子近日網上發文，指女朋友居於葵涌，他擔心有染疫風險而提出暫時不要見面，被女方質疑他變心。（《我的ID是江南美人》劇照）

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該名男子在香港討論區發文，表示他的女朋友居於葵涌，雖然不是爆發多宗確診個案的葵涌邨，但他認為整個葵涌區目前情況都很高危，因此告訴女友等當區疫情回穩才見面，但對方聽後便批評他找藉口，「佢就話我唔愛佢，所以唔見佢，話佢諗多咗，佢又話我搵藉口想唔見」。

不過，樓主認為自己沒有做錯，坦言「呢個時勢唔見佢都好正常啫……點解佢哋成日諗咁多嘢，其實我只係驚去葵涌中招啫」。

女友聽後批評樓主只是為不想約會找藉口，但樓主認為在這個非常時期，選擇不見面其實很正常。（示意圖 / GettyImages）

不少網民紛紛留言，部份人認同樓主的看法，指現在的非常時期，大家均應為公共防疫設想，建議不如視訊約會，「好快拍拖要開Zoom，Zoom住嚟拍拖啦」、「開Zoom、Skype約會都得啫」，也有網民認為樓主小題大作，「一係你困喺屋企，如果唔係就唔好講呢個藉口，你保唔保證到落街隔籬行過個條友唔係葵涌出嚟」、「係咪出街scan晒方圓一公里嘅人都唔係住葵涌？」。

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