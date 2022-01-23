葵涌邨總站40X線令馬鞍山友憂中招　網民叫做好自己：驚唔到咁多

葵涌邨逸葵樓及映葵樓相約被圍封5天強制檢疫，昨日（22日）單計逸葵樓已經累計有多達96宗確診或初步確診，今日（23日）亦再新增逾10宗初步確診。香港疫情急轉直下，令不少市民都感到憂心，有馬鞍山區網民在社交媒體上發文，稱該區巴士線40X以葵涌邨為總站，擔心會成為播疫至馬鞍山區的原因。不過留言大多認為樓主過份擔心，指病毒防不勝防，有不少巴士線都會途經葵涌邨，而且巴士亦不會指定行駛個別路線，「驚唔到咁多」。



食物及衞生局局長陳肇始21日表示，因應葵涌邨逸葵樓出現超級傳播，有約20宗染疫個案，決定由當晚6時起，於逸葵樓實行為期5天的圍封檢測。（資料圖片／梁鵬威攝）

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該網民在facebook群組「馬鞍山之友」上發文，稱「我想講40X個總站係葵涌邨，其實我都有啲擔心」，例如「葵涌邨會有人上車去石門之類返工，衰啲講，1個中全車都可以瀨嘢」，擔心該條巴士線會令馬鞍山區出現疫情。

不過網民普遍都指樓主擔心太多，「咪出街啦，好多菌㗎」、「放鬆啲，做好自己都要中，由得佢」、「其實9秒都中得，驚條鐵咩？」、「地球太危險，快啲返火星啦」、「無得驚咁多」、「驚咪唔好出街」、「咁你記得唔好出門口，周圍都有風險」。有留言則提到，巴士不會只行走某條巴士線，乘坐不經過葵涌邨的巴士亦不代表安全，故認為樓主想法並不實際。

40X線由烏溪沙站前往葵涌邨。（資料圖片／鍾妍攝）

九巴昨晚發出通告，指因為封路，多條路線將會改道，包括40X線將會縮短至葵興站為總站，往葵涌方向臨時取消巴士站包括葵康苑、葵涌邨夏葵樓、葵涌邨秋葵樓及葵涌邨總站，往烏溪沙方向則臨時取消巴士站包括葵涌邨總站、葵涌邨秋葵樓及葵康苑。其他路線包括A32、NA32、44M、43、33A、34、38P及237A的改道資訊可參考九巴網頁。

（facebook群組「馬鞍山之友」）